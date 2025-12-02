Los ganaderos piden medidas más contundentes ante la plaga de jabalíes para frenar la peste porcina en la Comunitat

La aparición de dos casos de peste porcina africana (PPA) en Cataluña, el primer foco en España desde 1994, ha desatado todas las alarmas. ... También en la Comunitat Valenciana donde los ganaderos han expresado su preocupación y han exigido más controles de la superpoblación de jabalíes que azota a las tres provincias.

En concreto, para la asociación AVA-Asaja «este brote en jabalíes silvestres pone de relieve la necesidad de evitar la superpoblación descontrolada de la fauna salvaje, especialmente del jabalí, por el riesgo que entraña en la transmisión de enfermedades». Las organizaciones agrarias lo han reclamado en numerosas ocasiones. Han advertido que la presencia descontrolada de estos animales puede ser muy peligrosa. Ahora, el brote de peste porcina en la provincia de Barcelona no ha hecho más que darles la razón.

En este sentido, el presidente de la asociación, Cristóbal Aguado, alerta de que «llevamos mucho tiempo advirtiendo del peligro que corremos si no ponemos freno a la fauna salvaje. El exceso de población aumenta el riesgo para la sanidad animal, primero para la propia fauna silvestre, y también para el ganado e incluso para las personas, ya que es reservorio y dispersor de enfermedades muy graves. En el caso de la PPA, amenaza un sector como el porcino fundamental para generar economía en zonas vulnerables y reducir el despoblamiento rural».

La sobrepoblación se ha contabilizado en 440 municipios de la Comunitat (hay un total de 542). En el 2024 se batió el récord de caza de jabalíes en el territorio valenciano. El año pasado se dio mataron casi 55.000 ejemplares cuando en la región jamás se había alcanzado la cifra de los 50.000. Esta cifra contrasta con el hecho de que cada vez hay menos cazadores lo que hace presumir que el censo de estos animales se ha disparado en los últimos años.

El riesgo para la Comunitat Valenciana es muy grave. Es una de las comunidades limítrofes con Cataluña y cuenta con una cabaña porcina que alcanza el millón de cabezas en 900 explotaciones ganaderas. La mayor parte de estas se concentran en la provincia de Castellón y en el interior de Valencia aunque también son numerosas en el sur de la provincia de Alicante.

Desde AVA se manifiesta su «enorme preocupación» por la detección de numerosos jabalíes infectados por peste porcina africana en Cataluña y reclama a las distintas administraciones, sobre todo al Gobierno español y la Generalitat Valenciana, que pongan en marcha todas las medidas que tienen a su disposición para detener esta enfermedad vírica, porque su aparición en el sector porcino supondría «un impacto demoledor» en la producción y comercialización de la principal cabaña ganadera de la Comunitat Valenciana.

Por su lado, Joaquín Gómez. miembro de la junta gobierno, de la comisión de ganadería del Colegio de Veterinarios de Valencia y técnico de ganadería de AVA-ASAJA, ha hecho una llamada a la tranquilidad porque la peste porcina no afecta a los humanos. Pero ha recalcado que «supone un fuerte impacto económico en aquellas zonas donde se ha producido un caso». En este sentido, ha puntualizado que los jabalíes infectados se localizan en Cataluña donde se han puesto en marcha todos los protocolos de control. Gómez ha recordado que esta región constituye el segundo productor nacional con un 23% del censo por detrás de Aragón.

También ha destacado que todos los productos cárnicos «son seguros al 100% y no hay problema en consumirlos». Ha recordado que desde 1994 en España «toda la cabaña porcina se ha mantenido libre de peste africana gracias a décadas de trabajo profesional. La detección temprana de estos jabalíes muestra la eficacia de los controles y los estándares de bioseguridad que denotan el trabajo de prevención». Pero también ha advertido que el descubrimiento de este foco «debe servir para ser consciente de que hay que evitar la sobrepoblación de estas especies por el potencial problema sanitario que supone».

Por su parte, el conseller de Agricultura, Miguel Barrachina, ha indicado que los ganaderos valencianos están tomando todas las medidas y cautelas precisas. En la misma línea que Asaja, Barrachina ha señalado que la «demonización de la caza tras estas consecuencias».

El conseller ha subrayado que esta demonización ha impedido que «los cazadores cumpliesen con su obligación de reducir la sobrepoblación de animales salvajes que provoca enfermedades. Lo pudimos ver con la cabra hispánica, que casi desapareció, y ahora con los jabalíes». Barrachina ha llamado a recuperar el equilibrio que se ha perdido entre el mundo rural y urbano. Ha pedido respetar las costumbres y ha incidido en que la caza es «indispensable para que la sobrepoblación se corrija».

En este sentido, ha explicado que se está en permanente contacto con la Conselleria de Medio Ambiente y con los Servicios Veterinarios Oficiales para que se implanten todas las medidas de prevención y se extremen las precauciones. De la misma manera se van a mantener reuniones con el sector y con los veterinarios de las Agrupaciones de Defensa Sanitaria y las integradoras a efectos de incidir en el incremento de la vigilancia y las medidas de bioseguridad. También se está trabajando con Salud Pública para la vigilancia en los mataderos.

Medidas adoptadas

Este mismo lunes la Generalitat ha puesto en marcha un plan de medidas preventivas. El dispositivo ha sido acordado entre la Vicepresidencia Segunda de la Recuperación, Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, la Conselleria de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca y el sector de la caza, en una reunión mantenida este mismo lunes.

El objetivo es optimizar la vigilancia y reducir la población de jabalíes en las zonas de mayor riesgo de posible propagación de la enfermedad como es el entorno de la AP-7. Para ello se habilitará una partida extraordinaria para reducirla población en esta zona, al ser considerada una de las potenciales vías de propagación.

Desde la Generalitat insisten en que es importante recordar que la peste porcina no es una patología transmisible a los seres humanos, por lo que no existe riesgo de contagio ni por el contacto directo con animales ni por el consumo de sus productos.