Críticas de cazadores y animalistas al método del Ayuntamiento de Xàtiva para controlar la población de jabalíes El Club de Caza El Orión defiende la labor realizada en el coto y lamenta que el Consistorio haya rehusado sus propuestas, mientras que Defensa Animal cuestiona que la captura con trampas sea «ética y viable»

B. González Xàtiva Miércoles, 19 de noviembre 2025, 21:58

El Club de Caza El Orión de Xàtiva pone en cuestión el método de control de la sobrepoblación de jabalíes puesto en marcha por el Ayuntamiento de Xàtiva y que ha defendido como «más ético y viable». La asociación sostiene que esta técnica no puede considerarse «más ética, sostenible o ecológica» que las batidas que realizan desde el club desde hace varios años en el coto.

Mueestran sus dudas sobre el supuesto bienestar animal de las jaulas-trampa. «Desconocemos el tiempo exacto que los animales pueden permanecer en las jaulas y si este sistema puede generar situaciones de estrés o riesgo de golpes al desplazarse dentro del espacio reducido», advierten.

Los cazadores también cuestionan el método de sacrificio empleado en algunos sistemas de trampeo, donde, según la información que han recopilado, utilizan un tipo de municipio que, sostienen, no podría ser suficiente para abatir ejemplares de gran tamaño, lo que aumentaría el riesgo de causar sufrimiento innecesario. Por contra, recuerdan que en las batidas se utiliza la munición adecuada para un abatimiento preciso que minimice el dolor del animal.

También critican el destino de la carne, su comercialización en países europeos. Explican que ofrecieron al Consistorio donar la carne de los jabalíes abatidos para fines sociales o para comederos de fauna y sólo pedían que la administración local asumiera el coste de la analítica de los animales. «Sin embargo, se nos propuso mantener una reunión con la empresa Ibérica Control y Capturas, S.L, en la que se nos planteó una propuesta económica que consideramos insuficiente y poco viable», aseguran y recuerdan que los socios del coto gestionan los restos para consumo propio, «asumiendo los costes necesarios para garantizar un consumo seguro y conforme a la normativa sanitaria».

El Club El Orión reivindica la experiencia y el conocimiento del medio que aportan los cazadores locales y lamenta que el Ayuntamiento no lo haya tenido en cuenta y la labor realizada en el coto, donde, aseguran, han reducido un tercio la población de jabalí. Es más, apuntan que este coto, que abarca desde la Serra Grossa, en el término de Xàtiva, hasta el término de Novetlè, se ha convertido en referente al haberse incrementado el número de animales de caza menor como la perdiz, al haber bajado la población de su principal depredador.

Método más costoso frente a otro sin coste

Explican que ya se ofrecieron en la legislatura pasada al Ayuntamiento para encargarse del control de la población de jabalíes. «Sólo solicitamos apoyo logístico, no ayuda económica directa. Pero, finalmente, la propuesta no fue aceptada. En la reunión mantenida con la concejalía de Medio Ambiente se nos trasladó la falta de disponibilidad presupuestaria para apoyar iniciativas de control poblacional propuestas por el club», aseguran, y les resulta llamativo que «ahora se defienda un método más costoso cuando existía una alternativa sin coste para las arcas municipales».

Es por ello que los cazadores reclaman mayor cooperación institucional porque se trata de un problema que afecta a la seguridad vial, la agricultura y los ecosistemas y subrayan que «las jaulas-trampa no deben considerarse una alternativa excluyente a las batidas, sino un método complementario aplicable en zonas donde la actividad cinegética tradicional no puede desarrollarse».

Matar es matar

Pero la defensa del método de la jaula-trampa para el control de la sobrepoblación del jabalí por parte del Consistorio xativí también ha sido criticada por los animalistas. Desde el colectivo Defensa Animal, también sostienen que este método «ni es más ético ni más sostenible, pues matar es matar», aseguran.

Insisten en que aunque la carne de esos jabalíes se destine a consumo, «es un método completamente cruel, caro, contaminante e ineficaz» y, por tanto, nada ecológico, como definía la concejala de Medio Ambiente.

Desde Defensa Animal entienden los problemas que causa la sobrepoblación de jabalíes, pero proponen otras medidas para solucionarlos, como proteger las zonas afectadas con «cultivos diana o pantalla», para atraer a los jabalíes.