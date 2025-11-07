Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Destrozos de la dana en Chiva. JESÚS SIGNES

La jueza incorpora a la causa de la dana un nuevo informe crítico con la CHJ

El estudio, firmado por el exconseller Burriel, considera «muy insuficiente» la cobertura de los medidores del SAIH para vigilar los barrancos de la demarcación del Júcar

Pablo Alcaraz

Pablo Alcaraz

Valencia

Viernes, 7 de noviembre 2025, 00:32

Comenta

La jueza que investiga la causa de la dana, Nuria Ruiz Tobarra, ha incluido en el procedimiento un informe de Eugenio Luis Burriel de Orueta, ... quien fuera gobernador civil de la provincia de Valencia dos meses después de la pantanada de Tous y conseller de Obras Públicas bajo la presidencia de Joan Lerma, en el que aporta algunas claves sobre la gestión de inundaciones en territorio valenciano. En el estudio requerido por la instructora, el catedrático emérito de Geografía por la Universitat de València califica la cobertura del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH), con el que la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) controla los cauces de la demarcación, como «muy insuficiente» en lo referido a los barrancos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Así quedan las conexiones de la Saleta y el Poyo con el nuevo cauce
  2. 2 Un herido tras arrollar una furgoneta a dos motoristas en Valencia
  3. 3

    Los datos de la gran barrancada: de 1.200 a 3.500 metros cúbicos por segundo en cuestión de minutos
  4. 4 Arrestado por violar a su sobrina de seis años y con autismo en Valencia
  5. 5 Detenido por darle un martillazo en la cabeza a su vecino en Orriols
  6. 6 Un frente frío trae lluvias desde este viernes a la Comunitat y activa otro aviso durante el fin de semana
  7. 7

    Quién se mueve por el Parterre, la Valencia más señorial
  8. 8 La historia de la calle J. J. Dómine: a quién está dedicada y por qué fue tan importante para Valencia
  9. 9 Iberdrola anuncia cortes de luz en Valencia capital y otros 22 municipios de la provincia para esta semana (del 8 a 14 de noviembre)
  10. 10

    Lara Siscar, el rostro valenciano de la televisión a la que la dana le tocó de cerca

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias La jueza incorpora a la causa de la dana un nuevo informe crítico con la CHJ

La jueza incorpora a la causa de la dana un nuevo informe crítico con la CHJ