La CHJ sorprende al Ayuntamiento y 'compra' las propuestas municipales antiinundaciones

La Confederación Hidrográfica del Júcar plantea un azarbe en Horno de Alcedo y balsas de laminación y aumentar la permeabilidad de la línea ferroviaria Xàtiva- ... Valencia en La Torre en su plan de resiliencia antiinundaciones, tal como este jueves desgrana LAS PROVINCIAS. Satisfacción en el Ayuntamiento de Valencia porque son, «en su integridad», las alegaciones presentadas por el Consistorio. Así lo ha asegurado el concejal de Ciclo Integral del Agua, Carlos Mundina, que sin embargo también ha mostrado su sorpresa porque se hayan enterado «por la prensa» de que sus propuestas han sido aceptadas.

«Una vez más tenemos que enterarnos por la prensa de un plan que recoge íntegramente las alegaciones presentadas por el Consistorio. Es otro ejercicio más de intentar sacar rédito político del Gobierno», ha dicho. Mundina ha dicho que el documento final recoge que el proyecto de desvío de la Saleta necesita ir de la mano de una solución para el plan sur «para asegurar la capacidad de evacuación del nuevo cauce». Eso ya aparecía en el plan original. Lo que no figuraban eran las soluciones para las pedanías del sur, siempre según el edil.

«Vengo a denunciar la falta de comunicación y a lamentar la actuación unilateral porque se incorporan dos alegaciones fundamentales: una es para tener en cuenta la seguridad de La Torre, que plantea mejorar la permeabilidad de la línea férrea Xàtiva-Valencia, y la otra es la creación de balsas de laminación longitudinales y subterráneas que recojan el agua que se pueda filtrar y que por gravedad pueda evacuar en el nuevo cauce», ha dicho. El Consistorio planteó la construcción de nuevos pasos subterráneos bajo la línea férrea para convertirla, como ha dicho gráficamente Mundina, «en un queso gruyére».

«Se busca una solución con un azarbe, como el que hay en la marginal izquierda desde Fuente de San Luis, para evitar las inundaciones en Horno de Alcedo. Para eso planteamos aprovechar el ribazo que, en algunos tramos en Castellar, iría soterrado para evitar que afecte a edificaciones. Sería un canal de evacuación para evitar el muro en la confluencia de la pista de Silla con la V-31», ha explicado Mundina. Esta alegación también ha sido admitida.

«Nadie se ha puesto en contacto con nosotros para decir que nuestras alegaciones son aptas y necesarias para garantizar la seguridad de las pedanías de Castellar-Oliveral, Horno de Alcedo y La Torre», ha lamentado Mundina.