Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Lafuente sucede a Navarro al frente de la CEV: «Frente a la polarización política, hemos dado una lección»
Coches arrastrados por la inundación en La Torre tras la dana. JESÚS SIGNES

La CHJ sorprende al Ayuntamiento y 'compra' las propuestas municipales antiinundaciones

El Consistorio lamenta haberse enterado por la prensa de que las alegaciones planteadas al plan de resiliencia «han sido aceptadas en su totalidad»

Álex Serrano López

Álex Serrano López

Valencia

Jueves, 6 de noviembre 2025, 12:13

Comenta

La Confederación Hidrográfica del Júcar plantea un azarbe en Horno de Alcedo y balsas de laminación y aumentar la permeabilidad de la línea ferroviaria Xàtiva- ... Valencia en La Torre en su plan de resiliencia antiinundaciones, tal como este jueves desgrana LAS PROVINCIAS. Satisfacción en el Ayuntamiento de Valencia porque son, «en su integridad», las alegaciones presentadas por el Consistorio. Así lo ha asegurado el concejal de Ciclo Integral del Agua, Carlos Mundina, que sin embargo también ha mostrado su sorpresa porque se hayan enterado «por la prensa» de que sus propuestas han sido aceptadas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Presidencia resuelve el misterio: Mazón firmó en el Ventorro la resolución del listado de estudiantes deportistas de elite
  2. 2

    El nuevo hospital Quirón de Valencia tendrá 116 habitaciones e irá en una parcela de 4.500 metros junto a La Fe
  3. 3 Fallece Manolo Molero, dueño de Futurama y guardián del cómic en Valencia durante cuatro décadas
  4. 4 El capitán corrupto del puerto de Valencia: «Si el jefe del EDOA quiere algo que me lo pida»
  5. 5 Aemet activa un aviso amarillo este jueves por lluvias fuertes con tormenta en la Comunitat y señala dónde caerán
  6. 6

    Patxi López no da una sobre la Generalitat
  7. 7

    La jueza estrecha el cerco: cita al núcleo duro de Mazón, a Pérez Llorca y al dueño del Ventorro
  8. 8 El pueblo que representará a la Comunitat Valenciana en el famoso concurso de Navidad de Ferrero Rocher
  9. 9

    Así quedan las conexiones de la Saleta y el Poyo con el nuevo cauce
  10. 10

    El emérito pasa factura a la Reina y Sánchez

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias La CHJ sorprende al Ayuntamiento y 'compra' las propuestas municipales antiinundaciones

La CHJ sorprende al Ayuntamiento y &#039;compra&#039; las propuestas municipales antiinundaciones