Miles de personas, en la playa del Cabanyal de Valencia el pasado fin de semana. IVÁN ARLANDIS

Un estudio del CEAM alerta del riesgo por el aumento de la temperatura del mar

Un informe prueba que el Mediterráneo se calienta más conforme más caliente está el aire, lo que podría provocar más eventos extremos

Álex Serrano López

Álex Serrano López

Valencia

Martes, 26 de agosto 2025, 00:32

Un estudio del Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo (CEAM) indica que un aumento de las olas de calor supone un aumento de la ... temperatura del mar, lo que a su vez podría provocar más eventos climáticos extremos. El documento, titulado «Las olas de calor simultáneas intesifican las marinas a través de los intercambios aire-mar en el Mediterráneo» y firmado por Laura Paredes-Fortuny, Francisco Pastor y Samira Khodayar en la revista Nature, dice que un aumento en el calor latente «podría influir aún más en los procesos atmosféricos, favoreciendo, por ejemplo, la intensificación de los ciclones».

