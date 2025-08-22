Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un hombre se refresca en una fuente del centro de Valencia. JL BORT

El verano más letal en una década en la Comunitat Valenciana

Las altas temperaturas registradas estos meses son muy peligrosas para colectivos vulnerables y, sobre todo, para las personas mayores

Álex Serrano López

Álex Serrano López

Valencia

Viernes, 22 de agosto 2025, 00:07

El verano de 2025 ya ostenta un récord macabro, de esos que nunca se quieren registrar y que evidencia que la crisis climática ha llegado ... para quedarse. Mientras la Agencia Estatal de Meteorología se desgañita con avisos sobre que las olas de calor son cada vez más comunes y, sobre todo, más peligrosas, las altas temperaturas no sólo reducen el turismo o complican las siestas si no que además, y es lo verdaderamente importante, provocan muertes. Con datos hasta el 20 de agosto, ya es el periodo estival con más muertos en la Comunitat Valenciana por causas atribuidas a las temperaturas desde hace una década. Han perdido la vida 309 personas, el dato más elevado desde los 354 de 2015. Aquel año la cifra se quedó, entre el 15 de mayo y el 30 de septiembre, en 388, según datos del índice MoMo de mortalidad del Instituto de Salud Carlos III.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El precio de vivir en una casa con piscina en Valencia
  2. 2 Colas de jóvenes para comprar y consumir marihuana en un club privado clausurado por el Ayuntamiento de Valencia
  3. 3 Detenido en Francia el autor del crimen de la autocaravana de Alcossebre
  4. 4 Valencia abrirá una nueva residencia para mayores en 2026 con 92 plazas públicas
  5. 5 Muere Álex Kentucky, DJ en las grandes discotecas y beach club de Ibiza
  6. 6 Detenido un cirujano en Alicante tras morir su padre después de que le amputara varios dedos
  7. 7

    La misteriosa playa de Valencia contaminada y limpia a la vez
  8. 8 Aemet activa un aviso amarillo este viernes por chubascos y tormentas localmente fuertes en Valencia y señala las zonas donde caerán
  9. 9

    El nuevo hospital de Valencia obligará a demoler cuatro edificios no previstos en la antigua Fe
  10. 10

    Baño ilegal un año más en las fuentes del Parque Central

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El verano más letal en una década en la Comunitat Valenciana

El verano más letal en una década en la Comunitat Valenciana