El calor dispara las muertes en la Comunitat con 233 fallecidos desde junio Las máximas de casi 44 grados en la región han provocado el aumento de defunciones por causas atribuibles a las altas temperaturas

Las altas temperaturas y el calor sofocante que está haciendo este verano en la Comunitat han disparado las cifras de muertes. Desde el 1 de junio hasta ahora se han producido 233 fallecimientos por causas atribuibles al calor, según los datos del sistema MoMo (Monitorización de la Mortalidad diaria) del Ministerio de Sanidad. Aun así, suponen 20 menos que a estas alturas del año pasado, cuando se registraban 253 muertes.

Tanto el pasado domingo como el lunes las temperaturas máximas superaron los 40 grados en decenas de municipios valencianos, con picos de hasta 44 grados en algunas localidades. Agosto es, con diferencia, el mes en el que más muertes por los efectos del calor se producen, como demuestra la serie histórica de los últimos años.

En el verano de 2023 las cifras fueron inferiores y en estas fechas había 184 personas fallecidas, pero en 2022 las altas temperaturas dejaron el récord de 267 muertos, que al final del verano el 30 de septiembre acabaron siendo 338.

Para este martes, en cambio, las alertas de AEMET no son por calor, sino por posibilidad de lluvias. Ocurre en la provincia de Castellón, que está en nivel naranja por lluvia y tormentas, viento, oleaje y rissagas, después de 16 días de ola de calor, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología. Castellón está en aviso a partir de las 14 horas por lluvias y tormentas, que pueden venir acompañadas de granizo y rachas fuertes o muy fuertes de viento, en el interior sur y en el litoral amarillo, donde se prevé una precipitación acumulada de 20 l/m2 en una hora, que se eleva a naranja en el interior norte, ya que caerá 40 l/m2.

La AEMET prevé para este martes que continúe el paso de una vaguada por la Península y Baleares, con entrada de aire atlántico más fresco. La «larga y extraordinaria» ola de calor se despide de la Comunitat Valenciana donde este martes se registrará un descenso localmente notable de las temperaturas máximas y da paso a posibles chubascos y tormentas que pueden ser localmente fuertes o muy fuertes en el norte de Castellón por la tarde, según Aemet. De este modo, desde este martes las temperaturas bajarán y a partir de mañana se normalizan o incluso serán algo más frescas que lo normal de final de agosto.