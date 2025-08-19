Investigan si un hombre hallado muerto en un camino de Alberic falleció por un golpe de calor El cuerpo no presentaba signos externos de violencia y fue trasladado al Instituto de Medicina Legal de Valencia para que los forenses determinen la causa del óbito

J. Martínez / I. Cabanes Valencia Martes, 19 de agosto 2025, 10:53

La Guardia Civil ha abierto una investigación para esclarecer las causas de la muerte de un hombre de unos 50 años de edad cuyo cadáver fue encontrado el domingo por la tarde en un camino del término municipal de Alberic.

Tras recibir el aviso del hallazgo del cuerpo sin vida de un varón, una patrulla de la Guardia Civil y un médico de Atención Primaria acudieron al lugar. El cadáver no presentaba signos externos de violencia y tenía señales de rigidez, por lo que el hombre había fallecido pocas horas antes.

Una de las hipótesis que barajan los agentes de la Guardia Civil y el médico es que el varón podría haber muerto tras sufrir un golpe de calor. El cadáver fue trasladado al Instituto de Medicina Legal de Valencia para practicarle la autopsia. El hombre fallecido, que residía en una casa cercana, fue identificado por un documento con su número de identidad de extranjero (NIE) que llevaba en una bandolera.