Aemet activa un aviso amarillo este viernes por chubascos y tormentas localmente fuertes en Valencia y señala las zonas donde caerán

El organismo estatal amplía la alerta a Alicante y Castellón y advierte de acumulados de hasta 20 mm en una hora con probable granizo

D. Merino Jueves, 21 de agosto 2025, 18:58

La interminable ola de calor de las últimas semanas ha dado paso a un clima de cierta inestabilidad con las lluvias y el agua como principales protagonistas. Una tónica que según parece se mantendrá en lo que resta de semana. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha actualizado su previsión para los próximos días en los que se esperan chubascos acompañados de tormentas localmente fuertes en algunas zonas de la geografía valenciana.

El organismo estatal ha activado este viernes 22 de agosto una triple alerta amarilla en las provincias de Alicante, Castellón y Valencia desde las 14.00 hasta las 22.00 horas, con zonas donde se esperan acumulados de 20 mm en una hora y no se descarta la presencia de granizo. En este sentido, Aemet prevé posibles chubascos en el litoral sur de Valencia por la mañana, que por la tarde serán probables en zonas del interior, cuando vendrán acompañados de tormenta, localmente fuerte; que también podrían alcanzar zonas del litoral de forma más dispersa.

Además, se espera predominio de cielo poco nuboso, tendiendo a intervalos nubosos durante la mañana en zonas del litoral y la segunda mitad del día en el resto. Las temperaturas mínimas sin cambios; máximas con pocos cambios en Alicante y en descenso en el resto.

De cara al sábado 23 de agosto, la dinámica será muy similar en una jornada con intervalos nubosos, con nubosidad de evolución diurna en el interior por la tarde y en el que se vuelven a esperar más chubascos, ocasionalmente acompañados de tormenta en el interior de la mitad norte por la tarde, sin descartar que sean localmente fuertes. Los termómetros en ligero descenso o sin cambios y máximas de hasta 31 grados.

Para el domingo 24 el organismo meteorológico pronostica cielo poco nuboso, tendiendo a intervalos nubosos por la tarde con malas noticias para el final del día, cuando se esperan chubascos y tormentas, menos probables en la mitad sur y que en el litoral de Castellón y norte de Valencia podrían ser localmente fuertes y persistentes. De nuevo el mercurio sin apenas cambios.

Previsión para la próxima semana

El modelo europeo prevé para el final de semana y el inicio de la siguiente la llegada de un frente tormentoso que dejará lluvias localmente intensas en Galicia. Con el paso de las horas, y todavía con cierta incertidumbre, los chaparrones se irían extendiendo a más regiones.

No obstante, a partir del lunes el panorama podría complicarse todavía más por el avance de una dana, afectando las precipitaciones más fuertes a otras zonas de la geografía nacional. Especial atención a la Comunitat Valenciana, Cataluña, Aragón o País Vasco donde pueden caer grandes cantidades de agua de forma puntual en poco tiempo.