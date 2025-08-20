Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Tormentas en Valencia, imagen de archivo. Jesús Signes

Aemet anuncia lluvias y fuertes rachas de viento en la Comunitat para este jueves

El tiempo ·

Las temperaturas descenderá en el sur y aumentarán ligeramente en el interior centrla

A. Pedroche

A. Pedroche

Miércoles, 20 de agosto 2025, 18:48

Una vez superada la ola de calor que sufrió España en los últimos días, la Comunitat Valenciana ha registrado un notable cambio en la climatología. El calor sofocante se ha marchado y las máximas rondan los 30 grados en la mayoría del territorio. Nada que ver con los más de 40 grados de la semana pasada. Además, se han registrado lluvias este miércoles que podrían dejar entre 20 y 30 litros por metro cuadrado por hora, según advierte la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

El organismo ha lanzado su previsión de cara a este jueves 21 de agosto. El cielo presentará intervalos nubosos durante el día. No se descartan chubascos en la provincia de Alicante desde primera hora de la mañana. En cualquier caso, Aemet prevé que el cielo se despeje a partir de las 16.00 horas.

Las temperaturas mínimas en ligero descenso o sin cambios. Las máximas en descenso en el interior de la mitad sur, en ligero ascenso en el interior central y con pocos cambios en el resto. En el interior norte de Castellón, viento moderado del noroeste con probables rachas muy fuertes; en el resto, viento de dirección variable, tendiendo a componentes este y sur, moderado en el litoral de central y en el sur de Alicante por la tarde.

Para el viernes se espera un cielo poco nuboso. En el interior, nubosidad de evolución diurna con probables chubascos dispersos ocasionalmente acompañados de tormenta por la tarde, sin descartar que se extiendan de manera aislada hacia el litoral. Temperaturas mínimas con pocos cambios; máximas en descenso salvo en el litoral, donde no habrá cambios. En el interior norte de Castellón, viento moderado del noroeste y en el resto, viento flojo variable, predominando por la tarde la componente este con intervalos de moderado.

De cara al sábado, el cielo será poco nuboso con nubosidad de evolución diurna en el interior, en cuyo tercio norte no se descartan chubascos ocasionalmente con tormenta por la tarde, sin descartar en el resto del interior. Temperaturas mínimas con cambios ligeros y máximas sin cambios o en ligero ascenso. Viento flojo variable, predominando por la tarde la componente este, moderado en el litoral central.

