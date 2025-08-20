Las localidades donde más está lloviendo hoy en la Comunitat Aemet alerta de tormentas y chubascos por la tarde y activa el aviso amarillo en el sur de Castellón y de Valencia y el litoral norte de Alicante entre las 14 horas y la medianoche de este miércoles

Nacho Ortega Valencia Miércoles, 20 de agosto 2025, 12:20

El sur de Castellón y de Valencia (tanto el interior como el litoral) y el litoral norte de Alicante están este miércoles en aviso amarillo por lluvias y tormentas que a partir de las 14.00 horas y hasta la medianoche pueden acumular entre 20 y 30 litros por metro cuadrado por hora, según advierte Aemet.

Los chubascos y tormentas que el martes afectaron a la provincia de Castellón y al interior sur de Valencia e interior de Alicante (Vall d'Albaida, Alcoy...) se repetirán este miércoles en el interior de la Comunitat Valenciana y serán localmente fuertes por la tarde en el tercio norte en una jornada en la que las temperaturas seguirán en descenso, según la predicción de la Agencia de Meteorología.

Durante las primeras horas del miércoles apenas se han registrado precipitaciones débiles, pero Aemet insiste en que las tormentas se reproducirán por la tarde.

Las localidades donde más ha llovido hasta las 12 horas, según datos de la red de estaciones de Avamet, son:

Almenara 0,9

Agres 0,4

Bocairent 0,4

Fontanars 0,4

Enguera 0,3

Banyeres de Mariola 0,3

Morella 0,2

Requena 0,2

Vallada 0,2

Agullent 0,2

Ontinyent 0,2

Benillup 0,2

Muro d′Alcoi 0,2

Alcoi Menejador 0,2

Beneixama 0,2

Villena 0,2

Lluvias del martes

Las precipitaciones más importantes del martes se localizaron en Pirineos de Huesca y Lleida, aunque también llovió en amplias zonas de Cataluña, Valencia y Aragón y comunidades del Cantábrico, sobre todo en la parte oriental. En concreto, destacan los 82,4 litros por metro cuadrado (l/m2) registrados a lo largo del día en Sopeira, los 75,4 l/m2 de Bielsa y los 75 l/m2 de Benasque (todas localidades en Huesca).

En la Comunitat Valenciana las mayores precipitaciones se registraron en:

Enguera 20,8

Olocau del Rey 18,4

la Mata 16,0

Enguera 14,8

Bicorp 13,8

Fontanars 13,4

Ontinyent 13,2

Vallada 12,8

Previsión del tiempo en España

La AEMET prevé para este miércoles que la posición de una dana en el sur de Francia y el paso de una vaguada sobre la Península aumentará la inestabilidad. Una decena de provincias están con avisos activos por precipitaciones, tormentas, oleaje y altas temperaturas, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología.

Por precipitaciones estarán en nivel naranja (importante) Mallorca (Islas Baleares), por lluvias de hasta 50 litros por metro cuadrado (l/m2) que tambien lo estará por tormentas.

Por lluvias y tormentas hay avisos en Lleida, Barcelona, Girona y Tarragona (Cataluña), Alicante, Castellón y Valencia (Comunidad Valenciana), Guipúzcoa (País Vasco), Comunidad Foral de Navarra (Vertiente cantábrica de Navarra) y Barcelona, Girona y Tarragona (Cataluña). Mientras, Málaga tendrá avisos por calor, con máximas de 36ºC.

Previsión para el jueves

Aemet pronostica para el 21 de agosto intervalos nubosos, con probabilidad de chubascos dispersos ocasionalmente acompañados de tormenta en la mitad sur de la Comunitat, sin descartar en la mitad norte de manera aislada. Temperaturas mínimas en ligero descenso o sin cambios; máximas en descenso en el interior de la mitad sur, en ligero ascenso en el interior de Castellón y con pocos cambios en el resto.

Lo más destacado será el viento moderado del noroeste con probables rachas muy fuertes en el interior norte de Castellón; en el resto, viento a moderado de dirección variable, tendiendo las componentes este y sur por la tarde.