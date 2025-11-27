Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Un alumno acompañado de su madre busca material didáctico en una librería. Íñigo Royo

Un estudio avala el libro de texto y cuestiona que el uso masivo de pantallas en clase mejore el rendimiento

El trabajo, basado en datos del informe PISA, apunta a que disponer de un manual de referencia o combinarlo con recursos digitales da mejores resultados académicos que centrarse sólo en soportes tecnológicos

Joaquín Batista

Joaquín Batista

Valencia

Jueves, 27 de noviembre 2025, 00:32

Comenta

Madrid ha sido la primera región en poner coto al uso particular de tablets y ordenadores portátiles entre el alumnado de Infantil y Primaria. La ... Comunitat, que sí ha prohibido la utilización de móviles, estudia regular el resto de dispositivos en la futura orden sobre convivencia escolar, en parte por la presión de muchas familias que se han organizado para pedir a la administración que limite al máximo la introducción de estos soportes. Sobre todo cuando su uso es intensivo y se convierten en la única herramienta. Y la literatura científica, sin llegar a ser tan tajante, les da parte de la razón, en el sentido de que su mera utilización no garantiza mejores rendimientos. De hecho, no hay correlación entre pantallas y resultados, pues todo depende de cómo se estructuren los contenidos y de la metodología.

