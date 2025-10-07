Cambios horarios en Primaria, en la jornada continua y en el uso de tablets, las novedades educativas que vienen

La Conselleria de Educación introducirá cambios en los horarios de Primaria, en el temario de la asignatura de Historia de España de 2º de Bachillerato, ... en la regulación de la jornada continua en los colegios y en la normativa sobre convivencia escolar, que en este caso afectará al uso educativo de las tablets.

Así se desprende de la propuesta de temas a negociar que la administración presentó en la última junta de portavoces, celebrada a finales de septiembre y en la que se incluyen nuevas medidas de política educativa, como las citadas, además de procedimientos de trámite, como las instrucciones de funcionamiento de los centros. Y aunque en este foro no se llega a profundizar en las intenciones que tiene el departamento respecto a las primeras -habrá que esperar a que trasciendan los borradores, pocos días antes de que se trabaje en la mesa de negociación sectorial- sí se puede inferir por dónde irán los tiros.

Entre las normativas objeto de revisión está el decreto de organización y currículo de Primaria, que recoge la distribución horaria por asignaturas y también los contenidos y competencias a asimilar en cada materia. Fue el presidente Carlos Mazón, en el debate de política general, el que confirmó que se impulsaría una nueva ordenación de las asignaturas, idea que ya dejó entrever hace un año el conseller Rovira e incluso su secretario autonómico, Daniel McEvoy. La propuesta pasa por dar algo más de peso a la de Matemáticas y a las lingüísticas, además de dejar tiempo para fomentar el hábito lector. Para ello alguna área resultará perjudicada, y tiene todas las papeletas Proyectos Interdisciplinarios, con dos sesiones semanales. Se aplicaría así el mismo esquema que en la ESO, cuya organización ya se modificó de cara al curso pasado.

El calendario de negociación también incluye la modificación del decreto de Bachillerato, igualmente necesaria para cumplir otra de las promesas de Mazón: blindar el estudio del terrorismo de ETA y el daño causado a las víctimas en la asignatura Historia de España, de 2º de Bachillerato. La administración defiende que al no estar recogido expresamente en los saberes básicos de la materia cabe la posibilidad de que no se trabaje en clase cuando se aborda la Transición o el periodo democrático. Según ha podido saber LAS PROVINCIAS, no serán los únicos contenidos mínimos que se van a revisar, incluyendo los de otras materias de la etapa postobligatoria.

Una de las novedades de este curso es la próxima normativa de convivencia, cuyo decreto, ya negociado, entrará en vigor previsiblemente a finales de año. Pero para concretar algunas de sus disposiciones y actualizar los protocolos de actuación ante diferentes tipos de violencia se elaborará una nueva orden normativa que, de manera tangencial, abordará la cuestión del uso de las tablets. Al menos, es lo que se desprende de la fase de consulta pública previa, en la que la inmensa mayoría de las alegaciones presentadas se centraron en pedir su restricción tanto en los centros como fuera del horario escolar, en la línea de las recomendaciones planteadas por la Asociación Española de Pediatría y la Agencia Española de Protección de Datos. El informe elaborado por el departamento autonómico señala que algunas de las aportaciones han sido incluidas en el texto normativo, aunque habrá que esperar a que trascienda el borrador para ver en qué sentido. Las fuentes consultadas por este periódico apuestan por algún tipo de restricción en el uso educativo de las pantallas fuera del horario lectivo. Por ejemplo, a la hora de hacer deberes en casa.

Otro de los cambios afectará a la aplicación de la jornada continua. El departamento tenía la intención de haberlo abordarlo antes, de cara al ejercicio actual, aunque la nueva orden se tuvo que aparcar tras la dana al centrarse la conselleria en la gestión de sus consecuencias. Es seguro que se introducirá algún procedimiento para poder revertirla, pues en la actualidad queda en manos de los consejos escolares o las titularidades, por lo que volver a la modalidad partida es una potestad en la que las familias no tienen ninguna capacidad de decisión. Probablemente se planteen votaciones periódicas. También se quiere garantizar que las actividades extraescolares que se ofertan para cubrir el horario escolar hasta las 17 horas son las más adecuadas.

Por último, en materia de personal, se modificará la normativa que regula las adjudicaciones de plazas en los centros públicos y el funcionamiento de las bolsas de trabajo. Fuentes del departamento autonómico explican que la intención es recoger en una orden las modificaciones puntuales que se han introducido con el paso de los años mediante una normativa marco. Por ejemplo, el fin de las adjudicaciones forzosas o la flexibilidad en los requisitos para optar a determinadas especialidades con déficit de aspirantes. Dicho de otra forma, no hay intención de rebaremar las bolsas, asunto que seguro generaría una enorme polémica. Ya sucedió en 2013, la última vez que se intentó con el objetivo de dar más opciones de coger vacantes a los aspirantes sin servicios prestados en detrimento de los interinos con mayor experiencia.