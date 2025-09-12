El inicio de curso en la Comunitat empieza con 3.600 bajas de profesores

Los colegios e institutos públicos han empezado el curso con casi 3.000 plazas de profesores sin cubrir debido a las bajas, permisos o ... jubilaciones autorizadas durante los primeros días de septiembre, antes de que el alumnado se incorporara a las aulas. Y se ha tenido que hacer lo propio con otras seiscientas que se han confirmado en los primeros compases del ejercicio.

Si se tiene en cuenta que 67.858 profesionales trabajan en la red de centros que gestiona la Generalitat, la cifra supone un 5% del total. Es pequeña pero puede provocar trastornos, en el sentido de tener que renunciar a sesiones lectivas en aquellos puestos que tarden en encontrar un sustituto, pues al fin y al cabo las plantillas de las escuelas deben reorganizarse con sus propios recursos, que no siempre pueden asumir el trabajo de la vacante. Por la propia carga o por la especialización (por ejemplo, en Secundaria), que hace que no se puedan dar las clases de los compañeros ausentes. Lo habitual es que la demora sea de días, no más de una semana salvo puestos de difícil cobertura.

Para sustituir las bajas del sistema se recurre a las llamadas adjudicaciones continuas, en las que participan los interinos de las bolsas de trabajo. Lo habitual es convocar dos a la semana, que van recogiendo las incidencias que comunican los centros en las jornadas previas. La del martes 9, veinticuatro horas después del inicio del curso, incluyó aquellas necesidades informadas entre los días 4 y 8. Como jubilaciones que se cumplieron y autorizaron en ese periodo y sustituciones por comisiones de servicio, además de las consideradas determinadas (permisos de nacimiento, lactancias, riesgos de embarazo, asuntos propios, permisos parentales o reducciones de jornada) y las indeterminadas, que hacen referencia tanto a motivos en los que no se conoce la fecha final de la sustitución (bajas médicas) o a aquellas en las que el titular puede volver durante el curso (excedencias maternales, por cuidados familiares o por servicios especiales).

Las plazas que se ofertaron en la adjudicación del martes se publicaron el lunes. La anticipación es necesaria, de manera que los interinos puedan seleccionar por vía telemática las que les interesan (por proximidad o condiciones laborales, como una jornada completa o una vacante, que son especialmente deseadas porque se prolongan todo el ejercicio). Exactamente salieron 2.994 puestos: 1.276 vacantes, 654 sustituciones indeterminadas y 1.064 determinadas.

La siguiente adjudicación se resolvió ayer, y sobre todo incluía necesidades generadas coincidiendo el inicio de las actividades lectivas (a partir del 8) y también plazas que no se llegaron a asignar en la del martes (desiertas). Sumó 600 puestos.

En realidad la primera adjudicación de puestos (1.307) llegó el 3 de septiembre, antes de que empezaran las clases. Como explican fuentes de la conselleria, todos estos puestos fueron catalogados como vacantes y su perfil es ligeramente distinto. Se incluyeron jubilaciones correspondientes a agosto y hasta el 3 de septiembre, puestos derivados de comisiones de servicios, también de nueva creación, por ejemplo de programas de refuerzo como el PROA o el REMA, o las sustituciones que se precisan para cubrir las plazas de los liberados sindicales, publicadas como sustituciones indeterminadas.