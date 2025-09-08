Ochocientos mil alumnos empiezan un curso marcado por el cambio lingüístico y las cicatrices de la dana

El curso 2025-2026 ha empezado a rodar sobre las ocho de la mañana en los centros de Secundaria más madrugadores -con permiso de las ... jornadas de acogida, cada vez más habituales y que retrasan el inicio- y una hora más tarde en los colegios de Infantil y Primaria. Reencuentros, abrazos, sonrisas y algunas caras de sueño propias de la falta de adaptación a los nuevos horarios han sido la tónica general a las puertas de los colegios e institutos valencianos. También los paraguas, sobre todo para prevenir, pues aunque el día ha amanecido desapacible las lluvias se prevén más tarde, hacia el mediodía.

El inicio simultáneo en todas las etapas educativas (desde Infantil hasta Bachillerato y FP) provoca que sean algo más de ochocientos mil los alumnos que empiezan las clases este lunes (810.730, un 0,22% menos que el ejercicio anterior). No lo harán los estudiantes de los centros Ausiàs March y Lluís Vives de Massanassa, Orba de Alfafar y Carme Miquel de Algemesí, que arrancarán el jueves al no haber terminado a tiempo el montaje de los barracones que les acogerán los próximos años, mientras se tramitan y levantan sus centros originales, devastados por la dana. Tampoco los alumnos del Mare de Déu del Patrocini de Foios, que esperarán al día 15 al no haber terminado tampoco las obras del nuevo centro.

La reconstrucción de los nueve centros devastados por la dana será uno de los ejes de un curso en el que ya no habrá estudiantes desplazados ni acogidos, aunque las aulas prefabricadas en unos casos -tres mil alumnos los utilizarán en zonas afectadas- y las reparaciones en otros hayan llegado más tarde de lo previsto. La intención de la conselleria es poder adjudicar las primeras obras durante los primeros meses de 2026.

También será el curso del cambio lingüístico, con la aplicación del modelo derivado de la ley de libertad educativa y que se ha basado en las preferencias trasladas por las familias. El resultado ha sido casi de empate técnico entre lenguas, en lo que se refiere a la oferta, y de un mayor equilibrio en lo académico, pues en la mayoría de niveles la diferencia de horas entre castellano y valenciano no pasará del 20%.

No faltará tensión y protestas, con parte de la escuela pública protestando en la calle y denunciando recortes que Educación niega. Y buen ejemplo de la crispación es la huelga parcial convocada hoy mismo para el profesorado de FP por la reducción de grupos que, de nuevo, la administración rechaza alegando que la oferta, en términos globales, se incrementa respecto al curso anterior.

Por último, los primeros días de clase estarán condicionados por el mal tiempo, con varias alertas meteorológicas de nivel naranja en las tres provincias que se prolongarán al menos hasta el martes. En caso de que la intensidad de las precipitaciones puedan suponer algún riesgo, son los ayuntamientos los que tienen la última palabra sobre la suspensión de la actividad lectiva.