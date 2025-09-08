Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente Colapso en el by-pass y la Pista de Silla en la mañana de la vuelta al colegio
Instalaciones del instituto Berenguer Dalmau de Catarroja, la pasada semana. LP

Ochocientos mil alumnos empiezan un curso marcado por el cambio lingüístico y las cicatrices de la dana

La alerta naranja por lluvias planea sobre la vuelta al cole, que se pospone en tres localidades afectadas por las riadas para poder finalizar las obras de los barracones

Joaquín Batista

Joaquín Batista

Valencia

Lunes, 8 de septiembre 2025, 08:01

El curso 2025-2026 ha empezado a rodar sobre las ocho de la mañana en los centros de Secundaria más madrugadores -con permiso de las ... jornadas de acogida, cada vez más habituales y que retrasan el inicio- y una hora más tarde en los colegios de Infantil y Primaria. Reencuentros, abrazos, sonrisas y algunas caras de sueño propias de la falta de adaptación a los nuevos horarios han sido la tónica general a las puertas de los colegios e institutos valencianos. También los paraguas, sobre todo para prevenir, pues aunque el día ha amanecido desapacible las lluvias se prevén más tarde, hacia el mediodía.

