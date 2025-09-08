Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Alumna de 2º de Bachillerato durante una clase de Historia de España, en una imagen de archivo. Jesús Hellín/EP

Los alumnos valencianos estarán obligados a estudiar el terrorismo de ETA

El Botánico evitó cualquier referencia al diseñar los contenidos de Historia de España, que se cambiarán de cara al curso 2026-2027

Joaquín Batista

Joaquín Batista

Valencia

Lunes, 8 de septiembre 2025, 00:09

El terrorismo de ETA y el dolor causado a las víctimas y familiares formarán parte del temario que tendrá que estudiar el alumnado valenciano ... de 2º de Bachillerato en la asignatura de Historia de España. Para ello será necesario modificar la normativa que recoge los contenidos mínimos a abordar en cada materia, un cambio que se acometerá a lo largo de este curso con el objetivo de que surta efectos ya al siguiente (el 2026-2027). Así, los primeros en tratar estos contenidos de manera obligatoria serán los que este lunes inician su andadura en 1º de la citada etapa. Un público objetivo que nació dos años antes de que la banda anunciara que dejaba de matar (2011). Por tanto, se incluye entre las generaciones que no vivieron aquella época.

