Los alumnos de los colegios de barracones aún pendientes empezarán el curso dos y tres días más tarde que el resto

Los alumnos de los colegios públicos Carme Miquel de Algemesí, Orba de Alfafar y Ausiàs Marcha y Lluís Vives de Massanassa empezarán el curso entre ... dos y tres días más tarde de lo normal: el 11 de septiembre en todos los casos, tal y como ha informado la Conselleria de Educación a través de un comunicado.

Se trata de las comunidades educativas que irán a barracones durante los próximos años tras los daños causados por las riadas del 29 de octubre. «La nueva fecha supone tan solo unos días de diferencia respecto al inicio de curso oficial. Así, en Massanassa el alumnado de la escuela infantil Ausiàs March y del CEP Lluís Vives empezará en una misma ubicación tres días después del 8 de septiembre, y en el caso de Algemesí -CEIP Carme Miquel- y de Alfafar -CEIP l'Orba- se trata tan solo de dos días de aplazamiento, dado que el día 8 es festivo local en ambas localidades y el plan original era comenzar el 9», destaca Educación.

La administración también defiende que la decisión se ha acordado para que los centros puedan disponer del tiempo necesario para ultimar detalles y las clases puedan iniciarse con normalidad. «Desde la Conselleria de Educación se está haciendo un seguimiento exhaustivo de las instalaciones y se está en contacto constante con los ayuntamientos y equipos directivos para informar sobre la situación de cada centro», se dice.