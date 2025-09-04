Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Estado de las instalaciones provisionales del colegio Orba de Alfafar, el pasado lunes. JL Bort

Rovira se disculpa ante las familias de los colegios en barracones y vincula los retrasos con la falta de materiales y la coincidencia con fiestas locales

Educación confirma que el colegio de Algemesí empezará en la fecha prevista mientras que la decisión para Massanassa y Alfafar se comunicará en las próximas horas

Joaquín Batista

Joaquín Batista

Valencia

Jueves, 4 de septiembre 2025, 18:03

El conseller de Educación, José Antonio Rovira, se ha disculpado ante las familias de los colegios de barracones situados en la zona cero que aún ... no saben la fecha de inicio de curso de sus hijos, que en el peor de los casos se retrasará un par de días. Además, ha defendido los trabajos impulsados desde la Dirección General de Infraestructuras Educativas, agradeciendo a los técnicos su implicación, y ha vinculado los retrasos en las obras de montaje con problemas en los suministros y con la coincidencia de los últimos trabajos pendientes con días festivos a nivel local.

