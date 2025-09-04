Rovira se disculpa ante las familias de los colegios en barracones y vincula los retrasos con la falta de materiales y la coincidencia con fiestas locales

El conseller de Educación, José Antonio Rovira, se ha disculpado ante las familias de los colegios de barracones situados en la zona cero que aún ... no saben la fecha de inicio de curso de sus hijos, que en el peor de los casos se retrasará un par de días. Además, ha defendido los trabajos impulsados desde la Dirección General de Infraestructuras Educativas, agradeciendo a los técnicos su implicación, y ha vinculado los retrasos en las obras de montaje con problemas en los suministros y con la coincidencia de los últimos trabajos pendientes con días festivos a nivel local.

Tras la presentación de los grandes datos del curso, el conseller ha sido interrogado por si veía oportuno disculparse hacia esas familias y sobre si ha faltado sensibilidad, en el sentido de que estas comunidades educativas deben aguantar nuevas incertidumbres tras haber soportado la dana y un curso atípico, con sus hijos acogidos en otros centros o incluso municipios.

«Nos hubiera gustado haber terminado hace un mes, pero poner prefabricadas no es como vemos en la televisión: un contenedor que lleva el Ejército con un helicóptero, lo dejar caer y ya se puede usar», ha empezado el conseller. «Hay que hacer todo el trámite administrativo, y una empresa no hace el encargo hasta que tiene el contrato firmado. Luego hay que adecuar la parcela, dotarla de suministros como luz, agua o alcantarillado, y luego ya se empieza a construir», ha proseguido.

«Es cierto que en algunas localidades hemos tenido problemas que han provocado retrasos, en los que han influido la falta de suministros o la influencia de las fiestas, y lógicamente sí, creo que hay que pedir disculpas a las familias, que son las mismas a las que buscamos autobuses día y noche, organizamos el servicio de comedor o gestionamos plazas escolares en otros municipios», ha añadido, aludiendo a las soluciones que se adoptaron tras quedar sus centros arrasados por las riadas.

El conseller se refería, en cuanto a los suministros, al retraso en la recepción de materiales para los cerramientos de una de las filas de barracones del Lluís Vives de Massanassa, en el que además se están ultimando los trabajos en las prefabricadas del comedor, y también al hecho de que en Alfafar la celebración de las fiestas patronales impedía disponer de las brigadas municipales para el equipamiento de las aulas al estar dedicadas a tareas propias de los festejos.

Según ha explicado el máximo responsable de Educación, la demora puede ser de uno o dos días en ambos centros, y será el viernes cuando se informará a las comunidades educativas, una vez realizadas las visitas técnicas necesarias. Encima de la mesa está la opción de realizar una incorporación progresiva, en función de los espacios que se puedan utilizar. Y en caso de que sea necesario compatibilizar las últimas actuaciones con la actividad docente, los trabajos se programarían en horario de tarde para evitar molestias al alumnado.

Sí ha dado por segura la vuelta el día 9 en Algemesí (el 8 es festivo) y ha salido al paso de las quejas de otras comunidades educativas, como las del instituto Berenguer Dalmau de Catarroja o el IES Alameda de Utiel. En el primero se teme que no haya suficiente potencia eléctrica instalada para todas las aulas, a lo que Educación ha replicado que la empresa considera que sí, y que construir un centros de transformación para aumentarla habría supuesto una demora de medio año para ocupar los barracones. «Si el primer día se ponen todos los aires acondicionados a la vez y a 18 grados pues igual sí colapsa el sistema, pero la empresa nos dice que los cien kilovatios instalados son suficientes», ha defendido el conseller. Y en cuanto al centro de Utiel, con barracones pendientes de empezar a montar, ha dicho que sólo irán a prefabricadas 150 alumnos (de 2º de la ESO), y que el resto darán clases en espacios consolidados. En ambos casos se empezará el día 8.

Por otro lado, sí es seguro el retraso en la fecha de inicio de curso en el colegio Mare de Déu del Patrocini de Foios, después de una visita técnica en la que se ha acreditado que las obras del nuevo centro no llegan a tiempo. Además, las antiguas instalaciones están en fase de derribo. La actividad lectiva empezará con una semana de demora, el lunes 15 de septiembre.