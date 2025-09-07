Aemet activa el aviso amarillo este lunes en Valencia por «lluvias muy fuertes» que irán acompañadas de tormenta

La alerta también estará activa en Alicante y Castellón, donde no se descarta que puedan ser de intensidad torrencial

La Comunitat Valenciana se encamina hacia varios días en los que las lluvias serán las grandes protagonistas. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado la alerta amarilla para este lunes (de 12 a 02 horas) en toda la Comunitat por chubascos y tormentas que se esperan a partir del mediodía, y que podrían ser muy fuertes, sin descartar episodios de intensidad torrencial en el litoral norte de Castellón.

La previsión para el 8 de septiembre indica cielos muy nubosos, con chubascos y tormentas desde el mediodía, que pueden llegar a ser muy intensos, especialmente en el litoral norte de Castellón. Las temperaturas mínimas tenderán a subir, mientras que las máximas descenderán. El viento será flojo y de dirección variable por la mañana, aunque tenderá a componente este con intervalos moderados a partir del mediodía, salvo en el sur de Alicante, donde predominará el viento del sur.

07/09 11:55 Avisos activos pasado mañana en Comunitat Valenciana por lluvias y tormentas. Nivel máximo de aviso: naranja.

El martes, 9 de septiembre, continuará activo el aviso amarillo en las provincias de Castellón y Valencia durante las primeras horas de la madrugada, mientras que en Alicante el aviso se eleva a naranja durante la segunda jornada del día por chubascos con tormentas «muy fuertes». Las lluvias tenderán a remitir a lo largo de la mañana aunque por la tarde volverán a desarrollarse en el interior sur de Castellón, norte de Valencia y también en el norte de Alicante, donde podrían alcanzar intensidad muy fuerte.

Las temperaturas descenderán, especialmente las máximas, que podrían registrar una bajada localmente notable. El viento será flojo de componente norte en el litoral de Castellón y Valencia, del suroeste en el litoral de Alicante y variable en el resto durante la mañana; por la tarde, tenderá a componente este en general.

Durante la jornada del miércoles, 10 septiembre, también podrán darse algunas precipitaciones, aunque serán débiles y dispersas. Temperaturas mínimas en descenso, y máximas en descenso en el extremo occidental y en ascenso ligero en el resto, más acusado en el sur de Alicante. Viento de componente oeste flojo.