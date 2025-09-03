La Aemet se pierde en la serranía de Cuenca 10 meses después de la dana

HÉCTOR ESTEBAN VALENCIA. Miércoles, 3 de septiembre 2025, 23:49 Comenta Compartir

Aemet, diez meses después de la dana del 29 de octubre, admitió ayer vía comunicado que sí que informó al departamento de Emergencias de la Generalitat al menos en tres ocasiones, de manera directa e indirecta, de que la dana se desplazaría hacia el interior, a la serranía de Cuenca. Un dato que apuntó el presidente del Consell, Carlos Mazón, el mismo día de la riada por la mñana y así subió a sus redes sociales. Una confesión que pone en entredicho las palabras del jefe de Meteorología de la Aemet, José Ángel Núñez, ante la jueza Nuria Ruiz Tobarra. Núñez aseguró ante los medios de comunicación tras declarar ante la magistrada que no le constaba que se hubiera informado de que la tormenta se iba a desplazar a la serranía de Cuenca. Es más, defendió que la Aemet había remitido una respuesta al Senado en la que aseguraba que no se había informado de esa previsión y aseveró que se había revisado toda la documentación y que en ningún caso se comunicó a Emergencias el traslado de la tormenta a territorio conquense. «No hemos encontrado ninguna declaración en la que se hablara de la serranía de Cuenca. A la pregunta de por qué Mazón apuntó el dato, Núñez respondió: «No creo que (Mazón) se lo inventara, supongo que alguien se lo diría». El jefe de Meteorología de la Aemet se mostró extrañado además por el hecho de que el presidente de la Generalitat hablara sobre la previsión de la serranía de Cuenca antes de las 12 horas, cuando todavía no se había desatado la gran tormenta.

La realidad, según confirma el informe que remitió Emergencias al juzgado adelantado por LAS PROVINCIAS, es que antes de que Mazón hablara de la serranía de Cuenca, desde Aemet ya se había informado hasta en dos ocasiones -una el propio Núñez- de que la previsión era que la dana se trasladara a lo largo del día a territorio conquense.

A las 9:43 horas del 29 de octubre, desde Aemet se trasladó a Emergencias la información de que la tormenta se iba a desplazar a la serranía de Cuenca. Una previsión que el propio Núñez, según se cita en el informe, corroboró a las 11:26 horas en una nueva llamada con un responsable de la Generalitat.

En base a esas dos llamadas, el presidente de la Generalitat subió a su perfil de X la información de que la dana se trasladaba hacia Cuenca porque fue la propia Aemet, con su jefe de Meteorología como protagonista en la segunda llamada, la que trasladó la información. A las 16:16 horas hubo una nueva comunicación en la que desde Aemet se apuntó que la máxima intensidad de la dana se daría entre las 18 y las 21 en la serranía de Cuenca.

Ante las evidencias, y tras casi diez meses negando Aemet que se diera esta información, la agencia emitió ayer un comunicado a través de la Agencia EFE en la que admitió que sí se trasladó a la Generalitat la previsión de que la tormenta se iría hacia la Meseta. «Se habla de la serranía de Cuenca como una referencia geográfica y en ningún caso se dice que eso signifique que remite el temporal en la Comunitat Valenciana», señala el comunicado, que confirmó los avisos aunque matizó su relevancia. Desde Aemet se insistió en que Núñez ofreció en sus conversaciones con el personal de Emergencias «una detallada descripción de la situación en la que menciona que la mayor adversidad está en el interior de la Comunitat, que por la tarde se desplazará hacia el norte de la provincia de Valencia y a Castellón, sin mencionar en ningún momento la serranía de Cuenca, algo que tampoco hizo en ninguna de sus declaraciones a los medios de comunicación».

En el informe remitido por la presidenta de Aemet, María José Rallo, a la jueza el pasado mes de marzo en ningún caso se apuntó que a lo largo de la mañana del 29 de octubre se apuntó la posibilidad de que la dana se desplazara a Cuenca, aunque así lo apuntaron en varias conversaciones telefónicas.