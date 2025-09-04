Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Sólo tres municipios reunieron a su gabinete de crisis pese a los 28.000 avisos de la Generalitat

Valencia, Algemesí y Aldaia, los únicos ayuntamientos que convocaron a su Cecopal para hacer frente a la dana del 29 de octubre

A. Rallo

A. Rallo

Valencia

Jueves, 4 de septiembre 2025, 01:37

Las responsabilidades políticas, y también las judiciales, se han dirimido hasta ahora en el plano autonómico y el nacional. Por un lado, la Generalitat y, ... en especial la inacción de la Conselleria de Emergencias. Pero también existen datos para sostener la deficitaria actuación de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) el día de la tragedia. El papel de los alcaldes de las zonas afectadas, tanto del PP como del PSPV, ha quedado siempre en un segundo plano.

