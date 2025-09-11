Sólo siete de 240 niños empiezan el curso en el colegio de Alfafar por el miedo a la falta de seguridad
La mayoría de familias lleva a sus hijos al polideportivo, donde el Ayuntamiento, que desaconsejó la apertura, ofrece ludoteca gratuita
J. Batista
Alfafar
Jueves, 11 de septiembre 2025, 10:10
El inicio del curso 2025-2026 en el colegio Orba de Alfafar, que estrena barracones tras la devastación que causó la riada en su centro ... original, ha sido del todo atípico.
Solo siete de los 241 alumnos matriculados han entrado a las nueve de la mañana. Lo han hecho por una puerta que no era la prevista (al menos, por la que se accedía en días previos, por ejemplo en la jornada de puertas abiertas), pues en la inicial todavía se trabaja con la instalación de la valla perimetral.
El claustro, formado en el patio, ha hecho un pasillo para recibir a los pequeños. Se preveían pocos y al final han sido menos, después de que la AMPA primero y el Ayuntamiento de Alfafar después cuestionaran la seguridad de unas instalaciones que la Conselleria de Educación tuvo que ratificar, vía comunicado, después. El Consistorio incluso desaconsejó el inicio previsto hoy, planteando que se postergara al lunes.
Varias familias han acudido solo para visibilizar su enfado, a sabiendas de la presencia de medios, por el estado de las instalaciones. A continuación han llevado a sus hijos al polideportivo municipal, donde se mantiene, hasta el viernes, la ludoteca organizada por el Ayuntamiento. Todas han coincidido en que el centro no les da sensación de seguridad. «Ayer (por el miércoles) estuvimos en la jornada de puertas abiertas y vimos trabajadores montando estanterías, tirando grava o arreglando aceras. Faltaban muchas cosas, nos dio inseguridad», ha explicado Elena Cobos, cuya hija cursa 1⁰ de Primaria.
La directora del centro ha recibido a las familias, tranquilizando a las que han llevado a los hijos y dialogando con las que no. Les ha dicho que podían hacer lo que consideren, y en relación a la seguridad, ha dicho que disponen del certificado correspondiente.
