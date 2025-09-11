Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Retrasos en cuatro líneas de Metrovalencia por problemas de suministro eléctrico
Entrada al centro de Alfafar. J. Batista

Sólo siete de 240 niños empiezan el curso en el colegio de Alfafar por el miedo a la falta de seguridad

La mayoría de familias lleva a sus hijos al polideportivo, donde el Ayuntamiento, que desaconsejó la apertura, ofrece ludoteca gratuita

J. Batista

Alfafar

Jueves, 11 de septiembre 2025, 10:10

El inicio del curso 2025-2026 en el colegio Orba de Alfafar, que estrena barracones tras la devastación que causó la riada en su centro ... original, ha sido del todo atípico.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dos atracadores disfrazados de basureros roban más de 200.000 euros en un banco en Valencia
  2. 2 La dirección del viento, principal aliada para controlar el incendio de Buñol
  3. 3 Ana Obregón confirma emocionada la llegada de un nuevo miembro a la familia: «Estoy feliz. Uno más para Anita»
  4. 4 La espectacular fiesta en la villa de Josita Boluda en Benicàssim
  5. 5 Inés Nieto, licenciada en farmacia: «Estos son los productos de Mercadona que recomiendo como farmacéutica»
  6. 6

    Las carencias del SAIH en este temporal: marca alerta roja en el Poyo cuando el cauce está vacío
  7. 7 Alcaraz cumple su promesa y sorprende con su extravagante nuevo look
  8. 8

    Un jefe de Bomberos admite la retirada del Poyo el día de la dana pero culpa a Emergencias de la falta de instrucciones
  9. 9

    La jueza de la dana pide a la conselleria un informe de la residencia de Paiporta
  10. 10 Los 100 hoteles de los viajes del Imserso para ir este año a la playa: el 75%, de 4 estrellas; uno de cada 6, en Benidorm

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Sólo siete de 240 niños empiezan el curso en el colegio de Alfafar por el miedo a la falta de seguridad

Sólo siete de 240 niños empiezan el curso en el colegio de Alfafar por el miedo a la falta de seguridad