Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Bonoloto del martes reparte tres premios de 52.579,02 euros
Vehículo de Monbus en un centro de Educación Especial que resultó afectado por el caos de 2023. J. Signes

Monbus pierde el transporte escolar de Valencia por usar autobuses 'fantasma'

La empresa incluyó en su flota vehículos que ya estaban operando a 800 kilómetros, en Galicia, por lo que el TSJCV ve una «evidente incompatibilidad»

Joaquín Batista

Joaquín Batista

Valencia

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 00:37

La Unión Temporal de Empresas liderada por Monbus, que hasta el curso pasado se encargó del transporte escolar en parte de la provincia de Valencia, ... ha perdido el contrato para el próximo ejercicio después de que la justicia haya anulado la adjudicación. Y es que el TSJCV, en una sentencia de finales del año pasado, consideró probado que la flota que presentó a la licitación del servicio incluía autobuses que ya estaban asignados previamente a otros contratos en vigor para el transporte de viajeros y escolares en Galicia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un vecino reduce y desarma a un hombre que atacó con un machete a su mujer en Benicalap
  2. 2

    La maraña judicial del excomisionado José María Ángel
  3. 3 Ordenan la detención de un mecánico por violar a una clienta en su taller de Valencia
  4. 4

    El aviso por carta de Mazón a Sánchez: Si se repiten las lluvias torrenciales, los daños pueden ser mayores
  5. 5

    La exesposa de Ábalos: «¿El dinero? Que miren en su pasaporte, no ha parado de viajar tras dejar el ministerio»
  6. 6 Aemet anuncia el último coletazo de lluvias en la Comunitat antes de un cambio radical del tiempo
  7. 7 Abren un expediente a los policías que no intervinieron ante la agresión de un guardia civil a una joven en Oliva
  8. 8

    «Vinival es una gran oportunidad de hacer algo único para Valencia. Y todo lo que es único ayuda a crear vínculos»
  9. 9 La actriz Úrsula Corberó, embarazada de su primer hijo con Chino Darín
  10. 10

    El Supremo sienta en el banquillo al fiscal general y le impone 150.000 euros de fianza

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Monbus pierde el transporte escolar de Valencia por usar autobuses 'fantasma'

Monbus pierde el transporte escolar de Valencia por usar autobuses &#039;fantasma&#039;