Choque en el PP a cuenta del estado de los barracones escolares de Alfafar

El estado de los barracones del colegio Orba de Alfafar, que empieza el curso este jueves, dos días más tarde de lo previsto por ... el retraso de las obras de montaje, provocó un llamativo encontronazo entre el Ayuntamiento de la localidad y la Conselleria de Educación, dos administraciones gobernadas por el PP.

A última hora de la tarde el Consistorio emitía un comunicado defendiendo la idea de que no era oportuno empezar, como había dictaminado la conselleria, y deslizaba que las aulas prefabricadas no eran seguras, por lo que era preferible que las familias recurrieran a la ludoteca organizada en el polideportivo y posponer el arranque al próximo lunes, día 15.

La nota de prensa del Ayuntamiento generó incredulidad, si no malestar, en el departamento que dirige José Antonio Rovira, que no tardó en responder recurriendo a un perfil más técnico: la empresa instaladora ha certificado la seguridad, por lo que no hay cambios. También se aprovechó la oportunidad para recordar a la autoridad municipal que puede decir lo que considere, pero no tiene potestad alguna en materia de calendario escolar. En cualquier caso el mensaje de la administración local, coincidente con el trasladado horas antes por la Ampa, que recomendó no llevar a los niños, seguro habrá calado entre las familias, que además disponen de alternativa de conciliación en el polideportivo.

«Después de observar la situación actual, escuchar las exigencias de la comunidad educativa y las peticiones directas de madres, padres y responsables de centros, el Ayuntamiento de Alfafar considera prudente no recomendar el inicio de las clases en las dependencias habilitadas por la conselleria hasta el lunes», decía el primer comunicado. «Esta posición no responde a cuestiones legales, sino al sentido común y a la responsabilidad compartida con las familias y el personal educativo. Por apenas dos días lectivos no merece la pena asumir riesgos innecesarios cuando existe ya una alternativa viable y segura, puesta en marcha por el propio Ayuntamiento, que garantiza la atención y seguridad de los menores durante este breve y transitorio periodo», se señalaba.

«Nuestro objetivo es que el lunes los estudiantes puedan acceder a sus clases con la mayor seguridad y normalidad posible, aun sabiendo que pueden existir complicaciones, y confiamos en que sean menores y puntuales», se añadía, antes de «agradecer profundamente» el compromiso de «familias, alumnado, profesorado y personal técnico y voluntario» para conseguir el mejor inicio de curso. La última frase de la nota volvía a poner el foco en la seguridad de las instalaciones. «La educación y la seguridad de los menores son nuestra prioridad», se concluía.

El comunicado de la conselleria no tardó ni una hora en llegar. Empezaba recordando a Alfafar que no tiene potestad alguna para cambiar la fecha (cierto es que no lo hizo, solo lo sugería) y destacaba que los técnicos de la Dirección General de Infraestructuras «han visitado en diversas ocasiones durante esta semana las instalaciones para comprobar las condiciones adecuadas de seguridad».

En este sentido, se informaba también de que este mismo miércoles la empresa adjudicataria de la instalación ha presentado a Educación un certificado «que garantiza que la actividad lectiva pueda comenzar con normalidad». En el mismo se señala que «la implantación de módulos prefabricados (en la parcela) es segura para su utilización a todos los efectos: estructural, eléctrica, de evacuación y protección contra incendios, en cuanto a instalaciones térmicas, incluso en la instalación de agua fría y caliente sanitaria para los usuarios, y conforme al resto de normativa de aplicación, incluidos los espacios exteriores».

«Así pues, la conselleria informa de que el centro abrirá este jueves sus puertas en horario lectivo para acoger al alumnado», se concluía.