Educación blindará el peso de las familias en la elección de la jornada continua pese a la presión docente

Los colegios Sanchis Guarner (Llocnou d'en Fenollet) y Jaume I El Conqueridor (Paterna) serán los últimos en disponer de la jornada continua de ... mañana conforme a los criterios actuales, pues la Conselleria de Educación prepara cambios en la normativa a cumplir de cara a los próximos cursos.

En líneas generales y a falta de conocer el detalle del borrador de la nueva orden, que trascenderá este trimestre, existirá una regulación más clara sobre qué extraescolares se pueden ofertar, se implantará un procedimiento para que se pueda revertir el horario intensivo, opción muy complicada en la actualidad y que en ningún caso compete a los progenitores, y se estudia la opción de reducir el porcentaje de apoyos necesarios en la consulta a las familias para que salga adelante. Eso sí, se mantendrá la exigencia de una mayoría cualificada, lo que blinda el poder decisorio de los padres. Esto es, que los votos favorables se valoren respecto a todos los posibles, o lo que es lo mismo, sobre el censo, y no en relación a los efectivamente emitidos (los que acuden a votar). Esta última posibilidad ha sido una reivindicación histórica de organizaciones favorables a esta modalidad horaria y también de los sindicatos docentes, que han llegado a tildar el modelo implantado de «antidemocrático». Incluso en algún caso se va más allá, planteando, como hace ANPE CV, que sean los consejos escolares, como órgano de decisión colegiado, los que tengan la potestad.

Desde que en 2016 el Botánico abrió la veda del cambio, 772 colegios de Infantil y Primaria (774 a partir del 2025-2026) se han organizado compactando las clases en horario matinal. Más de la mitad de la red valenciana. Para ello han recurrido a las convocatorias anuales que impulsa la administración, que permite solicitar el cambio para el curso siguiente cumpliendo una serie de requisitos, entre ellos, un apoyo de al menos el 55% del censo total de padres y madres (votan los dos progenitores). Sólo hubo dos cursos en los que se suspendió el proceso debido a que la administración anunció cambios normativos y por la irrupción de la pandemia.

Las intenciones de la conselleria se desprenden del proceso de consulta previa de la futura orden. Exactamente del informe de la Dirección General de Ordenación Educativa que contesta a las escasas aportaciones recibidas, entre las que destacan las que piden que la consulta se base en los votos depositados en las urnas, no en el total del censo, alegando que no es un proceso democrático o que no se aplica en otros procedimientos. El documento señala que esa afirmación es incorrecta, pues «el ordenamiento jurídico recoge multitud de normas, empezando por la propia Constitución, en las que precisamente se establecen mayorías cualificadas necesarias para adoptar acuerdos en las que se tienen en cuenta todos los votos posibles». Síntoma de que no hay intención de varias esa premisa. Eso sí, a continuación se dice, respecto al porcentaje exigido, que es «revisable». Difícilmente se bajaría del 50% para garantizar esa mayoría cualificada.

Resultados en los cinco centros autorizados a votar Ceip Sanchis Guarner (Llocnou d'en Fenollet): 88,8%.

Ceip Jaume I El Conqueridor (Paterna): 67,59%.

Ceip Montolivet (Valencia): 32,99%.

Ceip Censal (Castellón de la Plana): 32,8%.

Ceip L'Hereu (Borriol): 47,6%.

La diferencia de modelo es grande. Sirve un ejemplo para entenderlo. En un centro con 500 progenitores es necesario que al menos 275 (el 55%) de los que se molesten en depositar su voto apoyen el cambio. No hacerlo equivale a rechazarlo. Con la propuesta de que pesen sólo los emitidos se necesitarían, lógicamente, muchos menos. Bastaría uno solo y que fuera afirmativo, en el caso más extremo.

Respecto al mecanismo para revertir la jornada, anunciado por la conselleria en el documento de inicio de la consulta previa «ante la gran dificultad de realizar una nueva propuesta de modificación de jornada una vez elegida», una posibilidad sería recuperar un plazo máximo de aplicación antes de ser votada de nuevo, como sucedió con la primera orden que aprobó el Botánico, que establecía que pasados tres cursos debería iniciarse todo el procedimiento de autorización: aprobación del claustro, el consejo escolar y consulta.

Por último, la regulación de las actividades extraescolares se desprende del mismo documento, y pasa por «definir y regular de forma más detallada los requisitos y condiciones para que se lleven a cabo con todas las garantías para atender los intereses, necesidades y características del alumnado y sus familias».

Por otro lado, de cara a la convocatoria de cambio de este año se presentaron dieciséis solicitudes, aunque sólo cinco cumplieron los requisitos fijados por Educación para instalar las urnas este mes. Y sólo en dos se ha alcanzado el 55% de los votos totales. Es la cifra más baja, tanto de peticiones como de aprobaciones, desde que existe la posibilidad generalizada de aplicar la jornada continua.