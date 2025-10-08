El Consell prepara un aporte de agua extra para la Albufera y combatir la mortandad de peces

El pasado fin de semana aparecieron peces muertos en la Albufera. Se localizaron, según los pescadores, entre la mitad de la Acequia de la ... Reina y gola de El Perelló. La cantidad todavía no se ha concretado pero fue un elevada. Se ha descartado que se haya producido por un vertido y la causa es que las lluvias de la semana pasada mojaron la paja del arroz acumulada en los campos tras la cosecha originando la temida anoxia, cuando el agua se queda sin oxígeno. La consecuencia se puede ver en las imágenes. Cientos de peces muertos por no poder respirar.

En estos momentos, desde la Conselleria de Medio Ambiente se está haciendo un seguimiento. Por otro lado, se ha confirmado que los casos de anoxia solo se han focalizado en la parte sur del parque natural en una zona fuera del lago y se están contabilizando y retirando ahora todos los ejemplares.

La anoxia se ha localizado en la parte sur del parque. No en vano fue en esta zona donde se registraron las precipitaciones más abundantes en el episodio de lluvias de la semana pasada. Llegaron a recogerse valores próximos a los 200 litros por metro cuadrado en un corto periodo de tiempo.

Como medida extraordinaria, la Conselleria de Medio Ambiente también está preparando un envío extraordinario de agua para contribuir a oxigenar las aguas de esta zona del parque. Pero el envío se supedita a la evolución de la meteorología en los próximos días. Se han anunciado lluvias y el litoral sur de la Comunitat está en alerta naranja.

En el caso de que se produzcan lluvias abundantes no será necesario realizar este envío de agua, resaltan fuentes del departamento que dirige Martínez Mus. Con las lluvias habrá suficiente para oxigenar las aguas.

Pero en caso contrario, todo está listo para realizar la transferencia. La Conselleria de Medio Ambiente se ha puesto en contacto con los regantes para tenerlo todo preparado y dispuesto para una transferencia de agua al sur del parque.

Fuentes de la Acequia Real del Júcar han señalado que todavía no han recibido ninguna comunicación oficial de la Generalitat en este sentido pero indican que están dispuestos a realizar la transferencia. Este año hidrológico (que empezó el pasado 1 de octubre) disponen de algo más de 19 hectómetros cúbicos para poder enviar a la Albufera, y, en concreto, a aquellos puntos en los órganos que el gobierno del parque determinen.

Esta aportación de la Acequia Real es posible gracias a los ahorros que se han conseguido con las obras de modernización de los regadíos de la ARJ. Cuando finalice el proceso se podrán remitir más de 40 hectómetros cúbicos anuales al parque natural.

El otro factor para evitar la anoxia en las aguas del parque es eliminar la materia orgánica. En este caso se trata de la paja del arroz que queda en los campos tras la cosecha. Para ello hay dos procedimientos. Bien la quema o bien la retirada. Pero esta campaña la eliminación de los restos de la cosecha va a ser complicada, según los agricultores.

Con la humedad tras las lluvias, la quema va a ser muy complicada salvo en las partes más altas del parque. La paja está mojada y de esta forma es muy complicado incinerarla y, por otra parte, si los restos están húmedos también es difícil recogerlos.