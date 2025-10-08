Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Peces muertos en la gola del Perelló. Iván Arlandis

El Consell prepara un aporte de agua extra para la Albufera y combatir la mortandad de peces

Los regantes disponen este año hidrológico de algo más de 19 hectómetros para enviar al parque natural

Juan Sanchis

Juan Sanchis

Valencia

Miércoles, 8 de octubre 2025, 00:17

Comenta

El pasado fin de semana aparecieron peces muertos en la Albufera. Se localizaron, según los pescadores, entre la mitad de la Acequia de la ... Reina y gola de El Perelló. La cantidad todavía no se ha concretado pero fue un elevada. Se ha descartado que se haya producido por un vertido y la causa es que las lluvias de la semana pasada mojaron la paja del arroz acumulada en los campos tras la cosecha originando la temida anoxia, cuando el agua se queda sin oxígeno. La consecuencia se puede ver en las imágenes. Cientos de peces muertos por no poder respirar.

