Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Peces muertos en aguas de la gola del Perelló, este domingo. IVÁN ARLANDIS

El Seprona y la Generalitat investigan la muerte de peces en la Albufera

El Ayuntamiento de Valencia cree que el retraso en la recogida de la paja del arroz y el temporal han reducido el oxígeno en el agua

Álex Serrano López

Álex Serrano López

Valencia

Lunes, 6 de octubre 2025, 00:18

Comenta

La Generalitat y la Guardia Civil investigan ya la mortandad de miles de peces en la Albufera esta última semana, presumiblemente producida por la putrefacción ... de la paja del arroz en el agua tras las lluvias del lunes. Así lo han asegurado fuentes del Ayuntamiento de Valencia, que han indicado que la Conselleria de Medio Ambiente ya ha activado los protocolos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Heridos graves dos menores, uno de ellos con un navajazo en el cuello, en un parque de Valencia
  2. 2 Muere el expresidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara
  3. 3 La nueva ITV que tendrá Valencia en 2026: ubicación y mes de apertura
  4. 4

    Comprar una casa, pero no poder vivir en ella
  5. 5

    El Teologado de El Vedat entra en el Olimpo de la arquitectura
  6. 6

    El Ayuntamiento quiere recuperar otro quiosco de la Alameda
  7. 7

    Carta de amor a un símbolo: Valencia se rinde, como siempre, al Himno Regional
  8. 8

    Apellidos de la sociedad valenciana, en una cena benéfica contra el cáncer
  9. 9

    La fiesta del interiorismo y la arquitectura valenciana en la terraza más lujosa
  10. 10 Herido muy grave al sufrir una descarga eléctrica cuando pescaba en una acequia de la Albufera

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El Seprona y la Generalitat investigan la muerte de peces en la Albufera

El Seprona y la Generalitat investigan la muerte de peces en la Albufera