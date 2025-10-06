El Seprona y la Generalitat investigan la muerte de peces en la Albufera

La Generalitat y la Guardia Civil investigan ya la mortandad de miles de peces en la Albufera esta última semana, presumiblemente producida por la putrefacción ... de la paja del arroz en el agua tras las lluvias del lunes. Así lo han asegurado fuentes del Ayuntamiento de Valencia, que han indicado que la Conselleria de Medio Ambiente ya ha activado los protocolos.

Son miles de llisas las que han aparecido en las acequias y canales del lago, sobre todo en el sur del mismo, en la zona más cercana al Perelló y al Perellonet. Según explican desde la concejalía de Devesa-Albufera del Ayuntamiento de Valencia, el Seprona está al tanto. «Es consecuencia de las lluvias de la semana pasada, que como estaba la paja del arroz sin recoger el agua no ha podido circular. Esto provoca que baje mucho el oxígeno en el agua (anoxias) y mueran los peces», indican fuentes de la regidoría que dirige José Gosálbez. «La Conselleria va a activar el protocolo de seguimiento y no obstante, el Ayuntamiento hará lo mismo en el termino de Valencia», aseguran desde el Consistorio.

Por su parte, la Generalitat indica que el seguimiento servirá para confirmar que la muerte de los peces ha sido provocada por los episodios de anoxia relacionados con la paja del arroz. Desde la conselleria recuerdan que el periodo autorizado para la quema de paja empieza el 10 de octubre y termina el 31 de diciembre, por lo que el episodio de lluvias de esta semana ha llegado con toneladas de paja todavía en el lago. Ha sido esa materia orgánica la que se ha podrido al llegar más agua a la Albufera, que dobló su altura de 9 a 19 centímetros en apenas ocho horas del lunes. Esa putrefacción ha reducido el oxígeno en el agua, lo que ha dado lugar a la muerte masiva de llises, siempre según la teoría del Consistorio que ahora investigan Conselleria y Guardia Civil.

En cuanto a los planes locales de quema, se mantiene la reducción de la burocracia en los municipios que carezcan de ellos. En las parcelas situadas a menos de 500 metros de zona forestal, la quema podrá autorizarse con una simple declaración responsable, frente al permiso que era necesario obtener otros años. En las que estén a más de 500 metros, se permitirá la quema sin necesidad de autorización previa. El horario autorizado será desde la salida del sol hasta dos horas antes de su puesta, sin que puedan quedar llamas activas a partir de ese momento. Solo estarán permitidas las quemas en nivel 1 de preemergencia por riesgo de incendios forestales, quedando prohibidas en los niveles 2 y 3, así como cuando se produzcan situaciones de inversión térmica o la velocidad del viento supere los 30 km/h.

Además, la Generalitat reforzará la vigilancia del estado de las aguas en las zonas húmedas, dentro del programa que la conselleria aplica desde hace años y que se intensifica tras la siega del arroz y durante la inundación invernal. En este marco se llevarán a cabo monitorizaciones periódicas de las aguas que inundan los arrozales, tanto cualitativa como cuantitativamente, mediante imágenes de satélite. Este trabajo se desarrolla en colaboración con la Universitat de València desde 2020 para implantar y validar un sistema que permita controlar episodios de anoxia en grandes superficies. Además, se realizarán controles sobre el terreno en las zonas más sensibles, con tomas intensivas de datos fisicoquímicos y biológicos para detectar posibles efectos de anoxia sobre la fauna acuática.