Estas son las cinco noticias más importantes de hoy en la Comunitat Valenciana Los temas más destacados de este sábado 11 de octubre de 2025

Redacción Sábado, 11 de octubre 2025, 20:53 | Actualizado 21:45h. Comenta Compartir

Estas son las cinco noticias más destacadas que han ocurrido durante este sábado 11 de octubre en la Comunitat Valenciana:

-La dana deja sus peores horas en Alicante justo después de retirar Aemet la alerta roja

-Una terraza anegada en Valencia destapa los restos de un hombre muerto hace quince años

-Aemet activa el aviso naranja este domingo en toda la Comunitat y señala las zonas donde habrá tormentas muy fuertes

-Las joyerías se resienten del precio del oro en máximos: «Una pulsera de comunión no puede costar 1.000 euros»

-La decoración de Montserrat con la bandera de España enfrenta a Vox y al alcalde del PP

Temas

Comunidad Valenciana