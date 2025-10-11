Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El Sueldazo de la ONCE entrega 300.000 euros y un sueldo durante veinte años a un jugador este sábado

Estas son las cinco noticias más importantes de hoy en la Comunitat Valenciana

Los temas más destacados de este sábado 11 de octubre de 2025

Redacción

Sábado, 11 de octubre 2025, 20:53

Comenta

Estas son las cinco noticias más destacadas que han ocurrido durante este sábado 11 de octubre en la Comunitat Valenciana:

-La dana deja sus peores horas en Alicante justo después de retirar Aemet la alerta roja

-Una terraza anegada en Valencia destapa los restos de un hombre muerto hace quince años

-Aemet activa el aviso naranja este domingo en toda la Comunitat y señala las zonas donde habrá tormentas muy fuertes

-Las joyerías se resienten del precio del oro en máximos: «Una pulsera de comunión no puede costar 1.000 euros»

-La decoración de Montserrat con la bandera de España enfrenta a Vox y al alcalde del PP

Newsletter

Servicio gratuito de envío de noticias

Suscríbete al servicio gratuito de envío de noticias de LAS PROVINCIAS descargando gratis nuestra aplicación oficial para mantenerte informado en todo momento.

Cómo descargar la aplicación de LAS PROVINCIAS en tu móvil

La aplicación está disponible de manera gratuita tanto para dispositivos iOS como Android. Para descargarla solo tienes acceder a http://app.lasprovincias.es con tu móvil y esta página te redirigirá a la tienda de aplicaciones de tu smartphone.

Una vez tengas descargada la aplicación, deberás aceptar el permiso para poder recibir notificaciones por esta vía.

«Tengo descargada la aplicación pero no recibo las alertas»

Si ya has descargado la aplicación pero no recibes alertas, es posible que tengas que habilitar esta opción desde los ajustes de notificaciones de tu dispositivo.

En Android, accede al menú de Ajustes >> Notificaciones. Localiza la app de LAS PROVINCIAS y activa las notificaciones.

En iOS (iPhone), accede al menú de Ajustes >> Notificaciones. Localiza la app de LAS PROVINCIAS y activa la opción 'Permitir notificaciones'.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una nueva tormenta descarga sobre La Ribera: 110 litros en una hora en Carcaixent
  2. 2 Cae una roca de 5.000 kilos en Sot de Chera
  3. 3

    «Vinimos huyendo del agua de la dana y, más que una casa, hemos comprado una piscina»
  4. 4 La Policía Local de Valencia insta a los ciudadanos a abandonar el viejo cauce del Turia
  5. 5 Emergencias lanza un aviso especial por la dana y pide evitar desplazamientos: «No hay que bajar la guardia»
  6. 6 Una terraza anegada en Valencia destapa los restos de un hombre muerto hace quince años
  7. 7 Un terremoto de grado 3 en el Golfo de Valencia sacude Cullera
  8. 8

    La enfermedad ultra rara que sólo tiene Miquel en la Comunitat
  9. 9 Aemet activa el aviso naranja este domingo en toda la Comunitat y señala las zonas donde habrá tormentas muy fuertes
  10. 10

    Las joyerías se resienten del precio del oro en máximos: «Una pulsera de comunión no puede costar 1.000 euros»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Estas son las cinco noticias más importantes de hoy en la Comunitat Valenciana

Estas son las cinco noticias más importantes de hoy en la Comunitat Valenciana