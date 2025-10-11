Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Bandera colocada en el antiguo ayuntamiento de Montserrat y retirada posteriormente.

La decoración de Montserrat con la bandera de España enfrenta a Vox y al alcalde del PP

El popular Sergio Vilar retira el «excesivo» engalanamiento realizado por los voxistas, que le acusan de echarse atrás ante las quejas de otros vecinos, mientras que el primer regidor afirma que «no hay consenso»

Burguera/A. Talavera

Sábado, 11 de octubre 2025, 12:52

Comenta

El engalanamiento de la localidad de Montserrat con banderas de España en los edificios municipales a cuenta de la celebración este domingo del Día de ... la Hispanidad ha generado un enfrentamiento entre Vox y el alcalde del PP, Sergio Vilar. Los voxistas habían desplegado la enseña rojigualda durante la tarde de este viernes por una serie de edificios, demasiados, al parecer del primer regidor del municipio, de tal modo que horas más tarde se ha producido la retirada de la decoración, para disgusto de la militancia y el concejal de Vox, Carlos Martínez. Finalmente, ha quedado una bandera a las puertas del retén de la Policía Local.

