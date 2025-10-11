La decoración de Montserrat con la bandera de España enfrenta a Vox y al alcalde del PP

El engalanamiento de la localidad de Montserrat con banderas de España en los edificios municipales a cuenta de la celebración este domingo del Día de ... la Hispanidad ha generado un enfrentamiento entre Vox y el alcalde del PP, Sergio Vilar. Los voxistas habían desplegado la enseña rojigualda durante la tarde de este viernes por una serie de edificios, demasiados, al parecer del primer regidor del municipio, de tal modo que horas más tarde se ha producido la retirada de la decoración, para disgusto de la militancia y el concejal de Vox, Carlos Martínez. Finalmente, ha quedado una bandera a las puertas del retén de la Policía Local.

«Me pasé la tarde, ayudado por nuestro jefe de protección civil, engalanado varios edificios públicos con la bandera de España. Todo consensuado con el alcalde. Sin embargo, después de que varios miembros del PP nos vieran poniendo las banderas , el alcalde ha ordenado a la policia que fuera a arrancarlas. Una militante y compañera de Vox, al salir de misa en la plaza de la Iglesia, ha visto como las quitaban y me lo ha comunicado. Me he quedado de piedra», asegura el concejal de Vox.

Martínez no da crédito a «que miembros del PP se hayan quejado hasta el punto de que el alcalde ordene quitar la bandera». El concejal de Vox mantuvo una conversación por mensajería con el alcalde reprochándole que los populares habían quedado «de categoría». Vilar, según el concejal voxista, le recordó que era él quien daba el permiso de ponerlas, que había polémica y que por ello había dado orden de retirarlas, decisión que asume sin más polémica.

El alcalde de Montserrat estaba ayer por la mañana pendiente de las lluvias, y en relación al asunto de las banderas ha señalado que no hay guerra posible ni debate. «Se mantiene la bandera en el reten de policia local y consideré que los demás edificios no correspondia» debido a que Vox había realizado una «decoración totalmente excesiva».

Según Vilar, la pasión por la bandera nacional de los voxistas les había llevado a colocarla en puntos no acordados, por lo que ya no hay consenso. Martínez asegura que eso «es falso» y que el alcalde se mueve por la presión ejercida por sus propios compañeros de partido.

«Hay mucha gestión pendiente en estos momentos para que su proposito de trabajo sea la bandera, en la que evidentemente me identifico siempre», ha querido aclarar el alcalde, con la vara de mando desde diciembre de 2023 tras una moción de censura en la que Vox le apoyó.

Según Martínez, una miembro del PP en Montserrat que había hablado con él le había indicado que no, después de haber llegado a un pacto entre populares y voxistas «no poníamos la bandera arcoíris de colorines (la que identifica al colectivo LGTBI), y que, entonces ellos tampoco ponían la de España, que no se ponía ninguna bandera. Si no se ponía la de colorines, no se ponía ninguna, la de España tampoco».

Después de 12 años de alcaldía socialista en Montserrat y cuando la legislatura hacía seis meses que había comenzado, se aprobó una moción de censura que situó a Vilar al frente del consistorio con los votos populares junto a los de Vox y el partido independiente Aigua.

Siete concejales apoyaron al actual alcalde frente a la media docena que sumaban el PSPV y Compromís y que sostenían a Josep Maria Mas como alcalde, que llevaba desde 2011 dirigiendo el Consistorio de Montserrat.