Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Lingotes de oro y plata puros en la joyeria de Argimiro Aguilar. Jesús Signes.

Los joyerías se resienten del precio del oro en máximos: «Una pulsera de comunión no puede costar 1.000 euros»

El precio de este metal precioso supera los 4.000 dólares por primera vez tras subir un 50% este año

Pau Alemany

Pau Alemany

Valencia

Sábado, 11 de octubre 2025, 01:20

Comenta

La obsesión por el oro que arrastra el ser humano desde hace siglos se ha intensificado recientemente. La cotización en el mercado del que está ... considerado como el metal precioso por excelencia lleva disparada desde principios de 2024 y esta semana ha alcanzado cotas históricas. El pico máximo, registrado el pasado miércoles, alcanzó los 3.500 euros por onza, lo que supone prácticamente el doble que los 1.800 registrados en enero del pasado año. Una subida que despierta la sonrisa de los inversores, pero que, sin embargo, está llevando a las joyerías por la calle de la amargura. Y es que cuanto más sube el precio, menos margen de beneficio les queda en todos aquellos artículos que lucen oro en su composición.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El infierno del hostal clandestino de Mestalla: «Nuestra propia calle nos daba miedo»
  2. 2 Cinco detenidos por el intento de asesinato a tiros de un empresario chino en Alfafar
  3. 3

    «Vinimos huyendo del agua de la dana y, más que una casa, hemos comprado una piscina»
  4. 4 Cae una roca de 5.000 kilos en Sot de Chera
  5. 5 Investigan un vertido en el barranco de Chiva en plena alerta por lluvias
  6. 6 El temporal deja durante la noche más de 160 litros en Castellón y mantiene la alerta roja en Alicante
  7. 7 Un accidente y la avería de un camión en el by-pass provocan dos cortes de carril y varios kilómetros de retenciones
  8. 8 Detienen a un padre por violar a su hija de 8 años junto con otros dos hombres en Madrid
  9. 9 Lluvias torrenciales sobre La Safor: dónde y cuánto ha caído más, de Barx a Oliva, Gandia o Miramar
  10. 10 La zona dana, mirando a los barrancos con parques y túneles cerrados

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Los joyerías se resienten del precio del oro en máximos: «Una pulsera de comunión no puede costar 1.000 euros»

Los joyerías se resienten del precio del oro en máximos: «Una pulsera de comunión no puede costar 1.000 euros»