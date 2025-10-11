Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Calles inundadas en Alcàsser por las fuertes lluvias de este sábado. J.L Bort

Aemet activa el aviso naranja este domingo en toda la Comunitat y señala las zonas donde habrá tormentas muy fuertes

Las precipitaciones también estarán presentes a lo largo de los próximos días

J.Zarco

Valencia

Sábado, 11 de octubre 2025, 20:43

Comenta

La dana Alice no da respiro a la Comunitat Valenciana. Las tormentas han golpeado con fuerza este sábado, especialmente en Alicante, y la previsión es que en los próximos días siga habiendo precipitaciones. Por ello, para este domingo la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado un triple aviso naranja por lluvias y tormentas en Valencia, Alicante y Castellón.

En la capital del Turia estará presente hasta las 7:30 horas de la mañana, momento en el que pasará a ser amarillo hasta que se retire a las 11:30 horas. En Castellón finalizará a las 7:30 horas y en Alicante se rebajará a amarillo a las 11:30 y acabará a las 17:30 horas.

Aemet espera para este domingo 12 de octubre un cielo muy nuboso con chubascos y tormentas, menos probables en la mitad sur de Alicante y localmente fuertes o muy fuertes y persistentes en el litoral y prelitoral del resto, especialmente en el norte de Castellón. Señalan que tenderán a remitir en general la segunda mitad del día. Temperaturas mínimas sin cambios y máximas en ascenso. Viento del nordeste en el litoral, ocasionalmente fuerte en Alicante; en el resto viento flojo de este y nordeste.

El lunes 13 el organismo meteorológico vuelve a poner en marcha un aviso naranja en Valencia desde las 9:30 hasta el final del día y amarillo en Castellón y Alicante. Esperan cielo muy nuboso o cubierto con chubascos y tormentas, que en el litoral y prelitoral de Valencia y Castellón serán fuertes o muy fuertes y persistentes. Termóemtros sin cambios y viento del nordeste en el litoral, ocasionalmente fuerte en el litoral de Alicante; en el resto viento flojo variable, con predominio de la componente este en las horas centrales.

El martes 14 por el momento no hay avisos y se espera un cielo nuboso con chubascos y tormentas, que serán menos probables en el sur de Alicante y que posiblemente serán localmente fuertes y persistentes en litorales de Valencia y Castellón por la mañana y en general la segunda mitad del día. Viento del nordeste en el litoral y flojo variable en el resto.

Para el miércoles 15 Aemet todavía anuncia chubascos y tormentas, que podrían ser localmente fuertes y persistentes, especialmente en el sur de Valencia y el norte de Alicante.

