Las tormentas golpean con fuerza Valencia y Aemet advierte de que lo peor está por llegar El organismo mantiene activo el aviso naranja por fuertes precipitaciones en el litoral sur de Alicante, el litoral de Castellón y tanto en el litoral como en el interior sur de Valencia

Sara Bonillo Valencia Sábado, 11 de octubre 2025, 09:43

Los chubascos tormentosos podrían dejar este sábado entre 140 y 180 litros por metro cuadrado (l/m2) en pocas horas en algunos puntos de la Comunitat Valenciana. Así lo ha señalado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que mantendrá su aviso especial por fenómenos adversos debido a la dana Alice hasta el lunes. El organismo advierte que este sábado será el día más crítico del episodio, especialmente en las provincias de Valencia y Castellón.

Además, en Alicante también se esperan precipitaciones muy fuertes en el entorno del cabo de La Nao, con acumulados que podrían superar los 250-300 l/m² en algunas zonas durante estos dos días.

📢⚠️Mucha atención durante todo el día a la vigilancia meteorológica y a las actualizaciones de los avisos.

Hoy es el día más adverso del episodio en Valencia y Castellón.

Atención a los mensajes de @GVA112 — AEMET Comunitat Valenciana (@AEMET_CValencia) October 11, 2025

Por otro lado, Aemet ha avisado de que existe una alta incertidumbre respecto a la posición exacta de Alice, por lo que recomienda a la ciudadanía seguir de cerca las actualizaciones de las predicciones y avisos en los próximos días y horas. Además de las lluvias torrenciales en el sureste, se prevén chubascos tormentosos localmente fuertes en el norte de la Comunitat.

Para este sábado, Aemet mantiene la alerta naranja por fuertes precipitaciones en el litoral sur de Alicante, el litoral de Castellón y tanto en el litoral como en el interior sur de Valencia. Asimismo, se ha decretado alerta amarilla por tormentas en toda la Comunitat Valenciana, así como por lluvias en el interior de Castellón, el interior norte de Valencia y el interior de Alicante. Todas estas alertas permanecerán vigentes hasta las 23:59 horas.

En estos momentos hay tres focos de tormenta con intensidad muy fuerte: uno entre Pego y Gandía, otro que penetra desde el mar por El Saler y El Perelló, extendiéndose hasta Catadau, en la zona de la Ribera, y un tercero en el Camp de Morvedre.

A esta hora hay tres focos de tormenta con intensidad muy fuerte.

⚡️Entre Pego y Gandia.

⚡️Otro que penetra desde el mar por El Saler y El Perelló y se extiende hasta Catadau, en la zona de la Ribera.

⚡️En el Camp de Morvedre.

(Puntos magenta son rayos de la última hora) pic.twitter.com/bpHMwpiEVh — AEMET Comunitat Valenciana (@AEMET_CValencia) October 11, 2025

Durante la noche, los mayores acumulados de lluvia se han registrado en la provincia de Valencia. Gandía ha recogido más de 108 litros por metro cuadrado, según datos de la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet).

En Alicante, el mayor acumulado se ha registrado en El Ràfol d'Almúnia, con más de 62 l/m2. Pilar de la Horadada también vivió una noche complicada debido a las intensas lluvias. La DANA Alice afectó con fuerza a este municipio de la Vega Baja, en el límite con Murcia, lo que llevó a activar la situación de emergencia nivel 1 por inundaciones y a evacuar a 72 personas de distintas zonas del municipio.

En la provincia de Castellón, el municipio más afectado durante la noche ha sido Almenara, donde se acumularon más de 70 l/m2, según datos de Avamet.