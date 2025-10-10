Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Vecinos y bomberos achican agua en los garajes inundados en Alcàsser por segunda noche.

Vecinos y bomberos achican agua en los garajes inundados en Alcàsser por segunda noche. Video: Ignacio Cabanes

«Vinimos huyendo del agua de la dana y, más que una casa, hemos comprado una piscina»

Por segunda noche los vecinos de catorce adosados de Alcàsser sufren inundaciones y filtración de aguas fecales en sus garajes sin que la promotora les dé soluciones

Ignacio Cabanes

Ignacio Cabanes

Alcàsser

Viernes, 10 de octubre 2025, 17:08

Noche en vela sacando de nuevo agua para los vecinos de Alcàsser de una promoción de nueva construcción de catorce adosados, la mayoría de ... los cuales vinieron huyendo de la dana de las zonas afectadas hace un año en municipios como Paiporta, Massanassa, Alfafar, Picanya y Catarroja, y que ahora se enfrentan a una pesadilla cada vez que llueve. «Vinimos huyendo del agua y, más que una casa, hemos comprado una piscina», se lamenta Delia, aunque el sentir de indignación con la promotora que les vendió las viviendas es general. «Nos dicen que para lo que hemos pagado, que nos apañemos nosotros, pero lo mínimo cuando compras una casa es que esté habitable», critica otra vecina.

