Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La caída de un árbol de gran tamaño en el centro de Valencia obliga a cortar la calle Pintor Sorolla
Barranco del Poyo este viernes.
Barranco del Poyo este viernes. Irene Marsilla
Directo

DIRECTO | Alerta roja en la Comunitat por el paso de la dana Alice

Sigue al minuto la jornada de precipitaciones marcada por la llegada de la dana Alice a la autonomía valenciana

José Molins

José Molins

Valencia

Viernes, 10 de octubre 2025, 11:27

Actualizado Hace 2 minutos

12:10

La Marina, la Safor y sur de Alicante

Sigue lloviendo de forma torrencial en varias localidades de La Marina y La Safor, como Pego, Vall d'Ebo, Vall de Gallinera o Simat de Valldigna, y también en Pilar de la Horadada, donde preocupa que la dana Alice pueda adentrarse en todo el sur de Alicante

Enlace copiado

12:05

Torrent

La Policía Local de Torrent ha cortado al tráfico el Camino Alcàsser, que comunica el Camino Picassent con el Camí de la Pedrera y los caminos adyacentes, por seguridad. Además, continúa vigilando los puntos sensibles ante la alerta naranja por lluvias .

Enlace copiado

12:04

Columbretes

La dana Alice ha dejado récord de precipitaciones en el observatorio de Illes Columbretes desde 2017, al registrar hasta las 9.00 horas de este viernes un total de 164 litros por metro cuadrado (l/m2).

Enlace copiado

12:03

Metro Alicante

El TRAM d'Alacant ha suprimido este viernes por la alerta roja el servicio de la línea 5, que conecta las estaciones de la Porta de la Mar y Plaça La Corunya.

Por su parte, las líneas 1, 2, 3, 4 y 9 van a circular en su horario habitual

Enlace copiado

11:53

Sur de Alicante

Ojo que ya empieza a llover con fuerza en el sur de Alicante, donde hay alerta roja para todo el día. Pilar de la Horadada registra lluvia torrencial ahora mismo

Enlace copiado

11:46

Castellón

En la ciudad de Castellón está lloviendo de forma torrencial ahora. También cae con fuerza en Quatretonda, Bèlgida, Bocairent y Ontinyent

Enlace copiado

11:45

Ultimas 4 horas

En las últimas 4 horas las precipitaciones acumuladas más grandes son:

L'Atzubia 54.4

Enlace copiado

11:11

Acumulados la Safor

Multitud de municipios de la Safor copan los puestos donde más litros se están acumulando en la última hora en la Comunitat. Los que más son Castellonet de la Conquesta, Villalonga, Alfahuir y Almiserà. También Pego, de la Marina Alta, está entre las zonas más castigadas

Enlace copiado

11:07

Otro árbol en Blasco Ibáñez

DIRECTO | Alerta roja en la Comunitat por el paso de la dana Alice

Enlace copiado

11:01

Gandia

La propia capital de la Safor, Gandia, está sufriendo ahora lluvia torrencial. Las fuertes precipitaciones llevan toda la mañana en esta comarca

Enlace copiado

10:58

Árbol en Pintor Sorolla

Así ha quedado el árbol que ha caído en Pintor Sorolla, como hemos contado. Nos informan de que no hay daños personales

DIRECTO | Alerta roja en la Comunitat por el paso de la dana Alice

Enlace copiado

10:51

En el mar

En el sur de Alicante las tormentas están en el mar, pero según AEMET la trayectoria extrapolada indica la posibilidad de que puedan tocar tierra en zonas de la Vega Baja y el Baix Vinalopó en las próximas horas.

Enlace copiado

10:49

Carreteras y aeropuertos

El conseller Valderrama ha destacado que no se han registrado “incidentes relevantes” fruto del “comportamiento responsable” de la ciudadanía. Carreteras y aeropuertos funcionan sin problemas (sólo se han detectado desprendimientos leves en la CV 755, en Guadalest) y se han recibido 141 llamadas en el 112 relacionadas con problemas ocasionados por las lluvias: 121 procedían de la provincia de Alicante y veinte de la de Valencia.

Enlace copiado

10:46

Casi 100 litros

AEMET informa de precipitaciones persistentes, que tienen intensidad fuerte en zonas de la Safor y la Marina Alta. En las últimas 12 horas se acercan a 100 l/m² en puntos del sur de la Safor:

Miramar: 95.8

Enlace copiado

10:44

Embalses y caudales

La Confederación Hidrográfica del Júcar informa que la situación es de normalidad en los embalses. En cuanto a caudales, de momento no hay registros de superación de umbrales, pero hay peligro de crecidas e inundaciones repentinas en cauces y ramblas, mucha precaución

Enlace copiado

10:42

Ramblas y cauces

Agentes medioambientales y bomberos vigilan las ramblas y cauces del sur de Alicante con riesgo de provocar inundaciones en las próximas horas. Para su determinación, la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) ha realizado una simulación de posibles crecidas, tal y como ha informado el conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, tras presidir la reunión de coordinación y seguimiento de esta mañana.

Enlace copiado

10:41

Pego y Vila-real

Lluvia torrencial ahora mismo en las localidades de Pego y Vila-real, así como también en Sagra, Vall de Gallinera, Villalonga y Vall d'Ebo

Enlace copiado

10:40

La Torre

La lluvia intensa ha hecho que colapse el alcantarillado en La Torre. La pedanía de Valencia tiene algunas calles inundadas

DIRECTO | Alerta roja en la Comunitat por el paso de la dana Alice

Enlace copiado

10:36

50 litros en una hora

En la última hora hay varios municipios que rozan los 50 litros acumulados por metro cuadrado. Se trata de Beniflà (49), Castellonet de la Conquesta (47), Villalonga (43)

Enlace copiado

10:31

Delegada Gobierno

La Delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, ha asistido a la reunión en Alicante para el seguimiento del episodio de lluvias por la alerta roja en esta provincia. «La parte más intensa en Alicante se prevé desde ahora hasta bien entrada la tarde. La zona de la Vega Baja es altamente inundable y por eso tenemos el aviso rojo. Hay que seguir las precauciones y evitar los desplazamientos innecesarios», ha dicho Bernabé.

Enlace copiado

10:25

Cultura

El Ayuntamiento de Valencia informa que toda la agenda de 'Cultura als barris' queda suspendida para este viernes y el sábado por la alerta naranja. El domingo valorarán según la alerta que haya

Enlace copiado

10:21

Datos la Safor

Estos son los datos facilitados por Avamet de lluvia en la Safor

86 l/m2 en Beniflà

Enlace copiado

10:16

Caída árbol en Valencia

Las lluvias han provocado que caiga un árbol de grandes dimensiones en pleno centro de Valencia, en la calle Pintor Sorolla, donde se ha tenido que cortar el tráfico. El árbol ha caído sobre un camión

Enlace copiado

10:14

La Safor

La Safor sigue siendo la comarca donde más se está cebando la tormenta. Los municipios donde llueve torrencialmente ahora son Alfahuir, Beniflà, Villalonga, Potries y Almiserà

Enlace copiado

10:12

Ultima hora

En Rafelcofer y Beniflà acaban de superar a Vinalesa como municipios donde más está lloviendo en la última hora en toda la Comunitat, con 42 y 39l/m2 respectivamente

Enlace copiado

10:06

La zona dana, a salvo

Los municipios de la zona cero de la dana de 2024 se mantienen por el momento a salvo de lluvias abundantes. Este temporal se está centrando más en La Safor, l'Horta y la Ribera

Enlace copiado

09:55

Burriana y Montserrat

Se suman a las localidades donde está cayendo lluvia torrencial Burriana, Montserrat y Tavernes de Valldigna. Además también en Oliva, Beniflà, Barx y Rafelcofer

Enlace copiado

09:50

Valencia

El mapa que refleja dónde está lloviendo es muy curioso. Todo se centra en la parte central de la Comunitat en la provincia de Valencia, dejando totalmente al margen gran parte de la provincia de Alicante y la zona central y norte de la de Castellón

Enlace copiado

09:47

Oliva y Alzira

Descargando con fuerza ahora mismo el temporal en Oliva y Alzira,con intensidad torrencial

Enlace copiado

09:45

Vinalesa

En la última hora, Vinalesa es donde más lluvia ha caído de toda la Comunitat. Según los registros de Avamet, ya son 30 l/m2 en sólo una hora. Muy de cerca le siguen Castellonet de la Conquesta (29), Miramar (27), Oliva (25)

Enlace copiado

09:33

Bomberos

Según ha informado el '112 Comunitat Valenciana', en la provincia de Valencia los bomberos han tenido que realizar varios servicios sobre las 5.30 horas en la localidad valenciana de Alcàsser y otra actuación por la caída de un árbol en El Puig. Además, se han reportado tres casos de achiques en Alcàsser.

Enlace copiado

09:31

Chella

La tormenta llega a la localidad de Chella, donde empieza a llover muy intensamente ahora. También se mantiene la lluvia fuerte en Oliva y Sueca, así como en Barx y Fortaleny

Enlace copiado

09:19

Acumulado en Valencia

Las cifras de lluvia acumulada en las últimas 4 horas en Valencia son:

Miramar 39.2 l/m2

Enlace copiado

09:17

Columbretes

La zona de la Comunitat que más lluvia acumulada tiene en las últimas horas son las islas Columbretes, con un registro de 112 l/m2, según informa 112 Emergències

Enlace copiado

09:15

L'Horta y la Ribera

La tormenta está ahora mismo de lleno en Bétera y Vinalesa, donde está diluviando, mientras que en Sueca y Xàtiva la intensidad también es torrencial

Enlace copiado

09:07

Llocnou

En Llocnou d'en Fenollet la lluvia está siendo torrencial. También es muy fuerte en Quatretonda, Benirredrà, Carcaixent, Palma de Gandia, Genovés y Potries

Enlace copiado

09:04

Litoral

Desde esta noche y ahora mismo las zonas donde más llueve es el litoral y prelitoral desde Castellón hasta Dénia. Por el momento el interior y la provincia de Alicante se mantienen sin lluvia a esta hora

Enlace copiado

08:56

La Safor

La anterior dana del 29 de septiembre dejó muchas complicaciones en Gandia y ahora la dana Alice de nuevo está afectando a la zona de La Safor, con agua torrencial en Oliva y mucha intensidad en Miramar, la propia Gandia y otras localidades

Enlace copiado

08:52

Alertas

Recordemos que esta dana Alice ha obligado a activar la alerta roja por temporal en el sur de Alicante, especialmente en la costa y la naranja en la provincia de Valencia

Enlace copiado

08:51

Tranvia

Metrovalencia informa de que hay retrasos en la Línea 4 del Tranvia por una avería

Enlace copiado

08:49

Oliva y Castellón

En Oliva y Castellón la intensidad de lluvia en estos momentos está siendo torrencial, según Avamet. También llueve de manera muy fuerte en Rafelcofer, Palmera y Quatretonda

Enlace copiado

08:46

Valencia capital

Los datos oficiales de los pluviómetros en Valencia capital esta mañana son los siguientes:

Avda Cid: 21,50 l/m2

Enlace copiado

08:41

Tráfico

Se nota que hoy es día no lectivo, y al no haber colegios en Valencia, el tráfico es muy fluido, sin complicaciones pese a la lluvia, salvo en un punto de la circunvalación en Xirivella y de Alboraya

Enlace copiado

08:21

Seguimiento en Castellón y Alicante

Según informan desde Emergències, en Castellón no ha sido necesaria ninguna intervención durante la madrugada. En cuanto a los registros de precipitaciones, Illes Columbretes ha sido la localidad que más lluvia ha acumulado, con 160,0 l/m² en las últimas ocho horas.

Enlace copiado

08:16

Balance de la dana Alice en Valencia

Los Bomberos de Valencia han realizado una intervención a las 5.30 horas en Alcàsser. También han actuado en El Puig por la caída de un árbol. Además, el servicio de emergencias 112 ha reportado tres incidencias relacionadas con achiques de agua en Alcàsser.

Enlace copiado

08:11

Comunicado de Consum ante la alerta por lluvias

Consum ha comunicado a sus clientes que sus supermercados de Alicante y Murcia cerrarán temporalmente por motivos de seguridad ante la situación de alerta meteorológica. Aquí puedes leer la noticia entera.

Enlace copiado

08:03

Suspensión de las clases en Alicante

Cerca de un centenar de municipios de la provincia de Alicante no tendrán actividad lectiva este viernes, entre las localidades que ya no tenían actividad docente este día 10, al incluirlo como festivo en el calendario escolar y las que han decidido suspender las clases ante la alerta roja decretada en el litoral sur de la provincia.

Enlace copiado

08:02

En Alicante los vecinos recibieron ayer un Es-Alert por el riesgo de inundaciones previsto para este viernes.

07:54

Retrasos en Cercanías

Desde Cercanías informan de que se están produciendo retrasos en los trenes de las líneas C1, C2 y C3 en ambos sentidos de la circulación. Además, pueden producirse detenciones puntuales a lo largo del trayecto debido a las condiciones meteorológicas adversas.

Enlace copiado

07:48

Tram d'Alacant suprime el servicio de la Línea 5

Tram d'Alacant informa de que suprime el servicio de la Línea 5 (Porta del Mar-Plaça La Coruña) por las lluvias. Las Líneas 1, 2 , 3, 4 y 9, estas circularán en su horario habitual, aunque a lo largo del día se pueden producir modificaciones.

Enlace copiado

Ver más
Volver al inicio
Actualización disponible

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Vuelve el miedo a Catarroja: coches precintados y barreras para proteger bajos
  2. 2 Aemet anuncia más tormentas para este viernes y señala dónde lloverá
  3. 3 Última hora: Aemet activa un aviso rojo en Alicante por fuertes lluvias y amplía el naranja en Valencia hasta el sábado
  4. 4

    El infierno del hostal clandestino de Mestalla: «Nuestra propia calle nos daba miedo»
  5. 5 La dana Alice golpea Valencia de madrugada y causa inundaciones en Catarroja y Alcàsser
  6. 6 Cinco detenidos por el intento de asesinato a tiros de un empresario chino en Alfafar
  7. 7 La fachada de Lo Rat Penat, vandalizada: «No ens fareu espanyols»
  8. 8 La caída de un árbol de gran tamaño en el centro de Valencia obliga a cortar la calle Pintor Sorolla
  9. 9

    Mazón: «Hemos asistido al festival de un machismo atroz. Sobre mi comida con Maribel Vilaplana, la misoginia ha sido repugnante»
  10. 10

    La nueva vida de Maipi (y su sepieta con huevo frito)

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias DIRECTO | Alerta roja en la Comunitat por el paso de la dana Alice