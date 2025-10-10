DIRECTO | Alerta roja en la Comunitat por el paso de la dana Alice
Sigue al minuto la jornada de precipitaciones marcada por la llegada de la dana Alice a la autonomía valenciana
Valencia
Viernes, 10 de octubre 2025, 11:27
12:10
La Marina, la Safor y sur de Alicante
Sigue lloviendo de forma torrencial en varias localidades de La Marina y La Safor, como Pego, Vall d'Ebo, Vall de Gallinera o Simat de Valldigna, y también en Pilar de la Horadada, donde preocupa que la dana Alice pueda adentrarse en todo el sur de Alicante
Enlace copiado
12:05
Torrent
La Policía Local de Torrent ha cortado al tráfico el Camino Alcàsser, que comunica el Camino Picassent con el Camí de la Pedrera y los caminos adyacentes, por seguridad. Además, continúa vigilando los puntos sensibles ante la alerta naranja por lluvias .
Enlace copiado
12:04
Columbretes
La dana Alice ha dejado récord de precipitaciones en el observatorio de Illes Columbretes desde 2017, al registrar hasta las 9.00 horas de este viernes un total de 164 litros por metro cuadrado (l/m2).
Enlace copiado
12:03
Metro Alicante
El TRAM d'Alacant ha suprimido este viernes por la alerta roja el servicio de la línea 5, que conecta las estaciones de la Porta de la Mar y Plaça La Corunya.
Por su parte, las líneas 1, 2, 3, 4 y 9 van a circular en su horario habitual
Enlace copiado
11:53
Sur de Alicante
Ojo que ya empieza a llover con fuerza en el sur de Alicante, donde hay alerta roja para todo el día. Pilar de la Horadada registra lluvia torrencial ahora mismo
Enlace copiado
11:46
Castellón
En la ciudad de Castellón está lloviendo de forma torrencial ahora. También cae con fuerza en Quatretonda, Bèlgida, Bocairent y Ontinyent
Enlace copiado
11:45
Ultimas 4 horas
En las últimas 4 horas las precipitaciones acumuladas más grandes son:
L'Atzubia 54.4
Pego 47
Sagra 40.2
La Vall d'Ebo 33.2
L'Orxa 30.6
La Vall de Gallinera 29.4
Ràfol d'Almúnia 25.2
Benissa 19.6
11:11
Acumulados la Safor
Multitud de municipios de la Safor copan los puestos donde más litros se están acumulando en la última hora en la Comunitat. Los que más son Castellonet de la Conquesta, Villalonga, Alfahuir y Almiserà. También Pego, de la Marina Alta, está entre las zonas más castigadas
Enlace copiado
11:07
Otro árbol en Blasco Ibáñez
Enlace copiado
11:01
Gandia
La propia capital de la Safor, Gandia, está sufriendo ahora lluvia torrencial. Las fuertes precipitaciones llevan toda la mañana en esta comarca
Enlace copiado
10:58
Árbol en Pintor Sorolla
Así ha quedado el árbol que ha caído en Pintor Sorolla, como hemos contado. Nos informan de que no hay daños personales
Enlace copiado
10:51
En el mar
En el sur de Alicante las tormentas están en el mar, pero según AEMET la trayectoria extrapolada indica la posibilidad de que puedan tocar tierra en zonas de la Vega Baja y el Baix Vinalopó en las próximas horas.
Enlace copiado
10:49
Carreteras y aeropuertos
El conseller Valderrama ha destacado que no se han registrado “incidentes relevantes” fruto del “comportamiento responsable” de la ciudadanía. Carreteras y aeropuertos funcionan sin problemas (sólo se han detectado desprendimientos leves en la CV 755, en Guadalest) y se han recibido 141 llamadas en el 112 relacionadas con problemas ocasionados por las lluvias: 121 procedían de la provincia de Alicante y veinte de la de Valencia.
Enlace copiado
10:46
Casi 100 litros
AEMET informa de precipitaciones persistentes, que tienen intensidad fuerte en zonas de la Safor y la Marina Alta. En las últimas 12 horas se acercan a 100 l/m² en puntos del sur de la Safor:
Miramar: 95.8
la Font d'en Carròs: 85.8
Ròtova: 72.6
10:44
Embalses y caudales
La Confederación Hidrográfica del Júcar informa que la situación es de normalidad en los embalses. En cuanto a caudales, de momento no hay registros de superación de umbrales, pero hay peligro de crecidas e inundaciones repentinas en cauces y ramblas, mucha precaución
Enlace copiado
10:42
Ramblas y cauces
Agentes medioambientales y bomberos vigilan las ramblas y cauces del sur de Alicante con riesgo de provocar inundaciones en las próximas horas. Para su determinación, la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) ha realizado una simulación de posibles crecidas, tal y como ha informado el conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, tras presidir la reunión de coordinación y seguimiento de esta mañana.
Enlace copiado
10:41
Pego y Vila-real
Lluvia torrencial ahora mismo en las localidades de Pego y Vila-real, así como también en Sagra, Vall de Gallinera, Villalonga y Vall d'Ebo
Enlace copiado
10:40
La Torre
La lluvia intensa ha hecho que colapse el alcantarillado en La Torre. La pedanía de Valencia tiene algunas calles inundadas
Enlace copiado
10:36
50 litros en una hora
En la última hora hay varios municipios que rozan los 50 litros acumulados por metro cuadrado. Se trata de Beniflà (49), Castellonet de la Conquesta (47), Villalonga (43)
Enlace copiado
10:31
Delegada Gobierno
La Delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, ha asistido a la reunión en Alicante para el seguimiento del episodio de lluvias por la alerta roja en esta provincia. «La parte más intensa en Alicante se prevé desde ahora hasta bien entrada la tarde. La zona de la Vega Baja es altamente inundable y por eso tenemos el aviso rojo. Hay que seguir las precauciones y evitar los desplazamientos innecesarios», ha dicho Bernabé.
Enlace copiado
10:25
Cultura
El Ayuntamiento de Valencia informa que toda la agenda de 'Cultura als barris' queda suspendida para este viernes y el sábado por la alerta naranja. El domingo valorarán según la alerta que haya
Enlace copiado
10:21
Datos la Safor
Estos son los datos facilitados por Avamet de lluvia en la Safor
86 l/m2 en Beniflà
84 la Font d'en Carròs
82 Oliva
80 Castellonet de la Conquesta
76 Potries
75 Rafelcofer
71 Miramar, platja
68 Almiserà
68 Alfauir
10:16
Caída árbol en Valencia
Las lluvias han provocado que caiga un árbol de grandes dimensiones en pleno centro de Valencia, en la calle Pintor Sorolla, donde se ha tenido que cortar el tráfico. El árbol ha caído sobre un camión
Enlace copiado
10:14
La Safor
La Safor sigue siendo la comarca donde más se está cebando la tormenta. Los municipios donde llueve torrencialmente ahora son Alfahuir, Beniflà, Villalonga, Potries y Almiserà
Enlace copiado
10:12
Ultima hora
En Rafelcofer y Beniflà acaban de superar a Vinalesa como municipios donde más está lloviendo en la última hora en toda la Comunitat, con 42 y 39l/m2 respectivamente
Enlace copiado
10:06
La zona dana, a salvo
Los municipios de la zona cero de la dana de 2024 se mantienen por el momento a salvo de lluvias abundantes. Este temporal se está centrando más en La Safor, l'Horta y la Ribera
Enlace copiado
09:55
Burriana y Montserrat
Se suman a las localidades donde está cayendo lluvia torrencial Burriana, Montserrat y Tavernes de Valldigna. Además también en Oliva, Beniflà, Barx y Rafelcofer
Enlace copiado
09:50
Valencia
El mapa que refleja dónde está lloviendo es muy curioso. Todo se centra en la parte central de la Comunitat en la provincia de Valencia, dejando totalmente al margen gran parte de la provincia de Alicante y la zona central y norte de la de Castellón
Enlace copiado
09:47
Oliva y Alzira
Descargando con fuerza ahora mismo el temporal en Oliva y Alzira,con intensidad torrencial
Enlace copiado
09:45
Vinalesa
En la última hora, Vinalesa es donde más lluvia ha caído de toda la Comunitat. Según los registros de Avamet, ya son 30 l/m2 en sólo una hora. Muy de cerca le siguen Castellonet de la Conquesta (29), Miramar (27), Oliva (25)
Enlace copiado
09:33
Bomberos
Según ha informado el '112 Comunitat Valenciana', en la provincia de Valencia los bomberos han tenido que realizar varios servicios sobre las 5.30 horas en la localidad valenciana de Alcàsser y otra actuación por la caída de un árbol en El Puig. Además, se han reportado tres casos de achiques en Alcàsser.
Enlace copiado
09:31
Chella
La tormenta llega a la localidad de Chella, donde empieza a llover muy intensamente ahora. También se mantiene la lluvia fuerte en Oliva y Sueca, así como en Barx y Fortaleny
Enlace copiado
09:19
Acumulado en Valencia
Las cifras de lluvia acumulada en las últimas 4 horas en Valencia son:
Miramar 39.2 l/m2
Oliva 37.8
Alcasser 31
Massalfassar 29.9
Albal 29.4
Ontinyent 29
Valencia 27.8
Alboraia 27.8
Gandia 27.8
Catarroja 26.8
09:17
Columbretes
La zona de la Comunitat que más lluvia acumulada tiene en las últimas horas son las islas Columbretes, con un registro de 112 l/m2, según informa 112 Emergències
Enlace copiado
09:15
L'Horta y la Ribera
La tormenta está ahora mismo de lleno en Bétera y Vinalesa, donde está diluviando, mientras que en Sueca y Xàtiva la intensidad también es torrencial
Enlace copiado
09:07
Llocnou
En Llocnou d'en Fenollet la lluvia está siendo torrencial. También es muy fuerte en Quatretonda, Benirredrà, Carcaixent, Palma de Gandia, Genovés y Potries
Enlace copiado
09:04
Litoral
Desde esta noche y ahora mismo las zonas donde más llueve es el litoral y prelitoral desde Castellón hasta Dénia. Por el momento el interior y la provincia de Alicante se mantienen sin lluvia a esta hora
Enlace copiado
08:56
La Safor
La anterior dana del 29 de septiembre dejó muchas complicaciones en Gandia y ahora la dana Alice de nuevo está afectando a la zona de La Safor, con agua torrencial en Oliva y mucha intensidad en Miramar, la propia Gandia y otras localidades
Enlace copiado
08:52
Alertas
Recordemos que esta dana Alice ha obligado a activar la alerta roja por temporal en el sur de Alicante, especialmente en la costa y la naranja en la provincia de Valencia
Enlace copiado
08:51
Tranvia
Metrovalencia informa de que hay retrasos en la Línea 4 del Tranvia por una avería
Enlace copiado
08:49
Oliva y Castellón
En Oliva y Castellón la intensidad de lluvia en estos momentos está siendo torrencial, según Avamet. También llueve de manera muy fuerte en Rafelcofer, Palmera y Quatretonda
Enlace copiado
08:46
Valencia capital
Los datos oficiales de los pluviómetros en Valencia capital esta mañana son los siguientes:
Avda Cid: 21,50 l/m2
El Saler 20,20
Alameda 19,25
Perellonet 19,40
Benimàmet 12,25
Parque Cabecera 16
Calle Ibiza 19,75
Mestalla 15
08:41
Tráfico
Se nota que hoy es día no lectivo, y al no haber colegios en Valencia, el tráfico es muy fluido, sin complicaciones pese a la lluvia, salvo en un punto de la circunvalación en Xirivella y de Alboraya
Enlace copiado
08:21
Seguimiento en Castellón y Alicante
Según informan desde Emergències, en Castellón no ha sido necesaria ninguna intervención durante la madrugada. En cuanto a los registros de precipitaciones, Illes Columbretes ha sido la localidad que más lluvia ha acumulado, con 160,0 l/m² en las últimas ocho horas.
En Alicante , el 112 ha reportado dos intervenciones por rescates y achiques en Torrevieja. La lluvia ha sido especialmente intensa en Xàbia, donde se han acumulado 36,3 l/m² en el mismo periodo.
08:16
Balance de la dana Alice en Valencia
Los Bomberos de Valencia han realizado una intervención a las 5.30 horas en Alcàsser. También han actuado en El Puig por la caída de un árbol. Además, el servicio de emergencias 112 ha reportado tres incidencias relacionadas con achiques de agua en Alcàsser.
En cuanto a las precipitaciones, Miramar ha sido la localidad con mayor acumulación de lluvia en las últimas ocho horas, registrando 39,4 litros por metro cuadrado. Le siguen Oliva (35,6 l/m2) y Sueca (34,8 l/m2).
⛈️ Seguimiento episodio #DanaAlice provincia de Valencia.— Emergències 112CV (@GVA112) October 10, 2025
➡️Servicios por parte de @BombersValencia sobre las 05:30 h en Alcàsser. Otra actuación por por caída de un árbol en El Puig.
➡️Desde el 112 se reportan 3 casos de achiques en Alcàsser.
➡️Registros precipitaciones…
08:11
Comunicado de Consum ante la alerta por lluvias
Consum ha comunicado a sus clientes que sus supermercados de Alicante y Murcia cerrarán temporalmente por motivos de seguridad ante la situación de alerta meteorológica. Aquí puedes leer la noticia entera.
Enlace copiado
08:03
Suspensión de las clases en Alicante
Cerca de un centenar de municipios de la provincia de Alicante no tendrán actividad lectiva este viernes, entre las localidades que ya no tenían actividad docente este día 10, al incluirlo como festivo en el calendario escolar y las que han decidido suspender las clases ante la alerta roja decretada en el litoral sur de la provincia.
Entre estas localidades que ya no tenían clase, se encuentran municipios grandes que este viernes se verán afectados por la alerta roja, como Torrevieja, Orihuela, Elche, Benidorm, Alicante o Santa Pola.
Por otro lado, en el caso de Sant Vicent del Raspeig --donde no era puente-- el consistorio ha comunicado a Educación la suspensión de las clases por la alerta meteorológica. En la misma situación se encuentra Benferri y también la pedanía ilicitana de El Altet, que tiene festivos diferentes a Elche pero también ha confirmado la suspensión.
08:02
En Alicante los vecinos recibieron ayer un Es-Alert por el riesgo de inundaciones previsto para este viernes.
07:54
Retrasos en Cercanías
Desde Cercanías informan de que se están produciendo retrasos en los trenes de las líneas C1, C2 y C3 en ambos sentidos de la circulación. Además, pueden producirse detenciones puntuales a lo largo del trayecto debido a las condiciones meteorológicas adversas.
En la línea C2, también se ha registrado una incidencia en la estación de Alzira a causa de las fuertes lluvias. El paso inferior de la estación se encuentra inaccesible para los viajeros, por lo que la circulación de los trenes se está realizando únicamente por la vía 2.
🚉 Líneas C1, C2 y C3— Cercanías València (@CercaniasVLC) October 10, 2025
ℹ️ Se están produciendo retrasos en ambos sentidos de la circulación, también pueden producirse detenciones a lo largo del trayecto.
⚠️ Climatología adversa.
📣 Seguiremos informando
🚉 Línies C1, C2 i C3
ℹ️ S'estan produint retards en els dos sentits…
07:48
Tram d'Alacant suprime el servicio de la Línea 5
Tram d'Alacant informa de que suprime el servicio de la Línea 5 (Porta del Mar-Plaça La Coruña) por las lluvias. Las Líneas 1, 2 , 3, 4 y 9, estas circularán en su horario habitual, aunque a lo largo del día se pueden producir modificaciones.
🚨🔴 ALERTA ROJA – VIERNES 10 DE OCTUBRE🔴🚨— TRAM d'Alacant (@TramdeAlicante) October 9, 2025
⚠️ #TramdeAlicante suprime el servicio de la Línea 5 (Porta del Mar-Plaça La Coruña)
🚊 Las Líneas 1, 2 , 3, 4 y 9 circularán en su horario habitual en composición simple
ℹ️ Si necesitas desplazarte, infórmate con…
Enlace copiado
Publicidad
Publicidad
Publicidad
- 1 Vuelve el miedo a Catarroja: coches precintados y barreras para proteger bajos
- 2 Aemet anuncia más tormentas para este viernes y señala dónde lloverá
- 3 Última hora: Aemet activa un aviso rojo en Alicante por fuertes lluvias y amplía el naranja en Valencia hasta el sábado
-
4
- 5 La dana Alice golpea Valencia de madrugada y causa inundaciones en Catarroja y Alcàsser
- 6 Cinco detenidos por el intento de asesinato a tiros de un empresario chino en Alfafar
- 7 La fachada de Lo Rat Penat, vandalizada: «No ens fareu espanyols»
- 8 La caída de un árbol de gran tamaño en el centro de Valencia obliga a cortar la calle Pintor Sorolla
-
9
-
10
-
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad