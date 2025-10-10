DIRECTO | Alerta roja en la Comunitat por el paso de la dana Alice

08:03

Suspensión de las clases en Alicante

Cerca de un centenar de municipios de la provincia de Alicante no tendrán actividad lectiva este viernes, entre las localidades que ya no tenían actividad docente este día 10, al incluirlo como festivo en el calendario escolar y las que han decidido suspender las clases ante la alerta roja decretada en el litoral sur de la provincia.

Entre estas localidades que ya no tenían clase, se encuentran municipios grandes que este viernes se verán afectados por la alerta roja, como Torrevieja, Orihuela, Elche, Benidorm, Alicante o Santa Pola.

Por otro lado, en el caso de Sant Vicent del Raspeig --donde no era puente-- el consistorio ha comunicado a Educación la suspensión de las clases por la alerta meteorológica. En la misma situación se encuentra Benferri y también la pedanía ilicitana de El Altet, que tiene festivos diferentes a Elche pero también ha confirmado la suspensión.