Bomberos trabajan achicando agua en uno de los garajes inundados en Alcàsser. Foto: LP Video: Ignacio Cabanes

Tormentas en Valencia: Golpeados por segunda vez por una dana

Vecinos que ya padecieron los efectos del 29-O vuelven a revivir el terror de las lluvias con inundaciones en un bloque de adosados de Alcàsser

Ignacio Cabanes

Ignacio Cabanes

Alcàsser

Jueves, 9 de octubre 2025, 15:02

«Venimos de la zona dana, de Picanya, y ahora esto. Ya nos está superando. Ahora cada vez que llega una tormenta no vivimos, no ... dormimos, tenemos el agobio encima», asegura Juani García, quien todavía está terminando las reparaciones de su domicilio, una planta baja inundada durante la riada del 29-O, y de nuevo tiene que estar achicando agua, ahora en el adosado de Alcàsser al que se trasladó su hija, con un bebé de siete meses. «Es una psicosis, nos está afectando psicológicamente mucho, y físicamente también».

