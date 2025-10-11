Emergencias lanza un aviso especial por la dana y pide evitar desplazamientos: «No hay que bajar la guardia» El servicio 112 Comunitat Valenciana recomienda no estacionar vehículos en zonas inundables como cauces secos, orillas de ríos o barrancos

Una persona se cubre con su paraguas de la lluvia por la dana Alice, en la Comunitat Valenciana.

Pau Alemany Valencia Sábado, 11 de octubre 2025, 12:04

El servicio de Emergencias de la Generalitat Valenciana ha lanzado un aviso especial para incidir en los riesgos derivados de la dana Alice, que sacude a la Comunitat desde este viernes, y en las precauciones que se tienen que tomar, tanto por parte de los ayuntamientos como de la ciudadanía en general. Así, el 112 Comunitat Valenciana ha puesto el foco en evitar desplazamientos innecesarios y, especialmente, en pasos inundables, según se lee en un comunicado publicado a las 11.00 horas de este sábado en su cuenta de X.

La continuidad y la persistencia de las lluvias y las tormentas, que han afectado especialmente a localidades del sur de la región como Pilar de la Horadada, han empujado al servicio de Emergencias a enviar este aviso extraordinario, ya que buena parte del litoral de la región se encuentra en alerta naranja. «Se solicita no bajar en ningún momento la guardia ante todo el episodio, dada la persistencia del mismo», han desgranado en el comunicado.

La atención y precaución ciudadana está enfocada, principalmente, en las zonas inundables. Por ello, se recomienda evitar el estacionamiento o retirar los vehículos ya aparcados en zonas susceptibles de inundarse, tales como cauces secos, orillas de ríos o barrancos. «Aunque no haya precipitaciones en ese lugar, pueden darse avenidas súbitas y arrastrar vehículos y personas», han mencionado, en una imagen que recuerda inevitablemente a la dana del pasado 29 de octubre de 2024, en la que fallecieron 229 personas.

Además, Emergencias también ha instado a los municipios a señalizar e impedir el tránsito en vados inundables, así como avisar de la situación de riesgo en zonas de acampada.

Para coordinar las acciones de prevención y de intervención, cuando sea necesario, se recomienda también convocar los centro de coordinación operativa municipal (Cecopal).