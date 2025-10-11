Las localidades de la Comunitat Valenciana dónde más llueve este sábado

Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Lluvias intensas en Alicante. Efe/Pablo Miranzo

Durante esta jornada se mantiene activa la alerta naranja por fuertes precipitaciones en el litoral sur de Alicante, el litoral de Castellón y tanto en el litoral como en el interior sur de Valencia

Sara Bonillo

Sara Bonillo

Valencia

Sábado, 11 de octubre 2025, 08:11

La dana Alice no da tregua en la Comunitat. Para este sábado, la Aagencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene activa la alerta naranja por fuertes precipitaciones en el litoral sur de Alicante, el litoral de Castellón y tanto en el litoral como en el interior sur de Valencia.

Además, se ha decretado alerta amarilla por tormentas en toda la Comunitat Valenciana, así como por lluvias en el interior de Castellón, el interior norte de Valencia y el interior de Alicante. En todos los casos, las alertas permanecerán vigentes hasta las 23:59 horas. Según informa el organismo, las zonas más afectadas serán las provincias de Valencia y Castellón, especialmente las áreas litorales, así como el litoral norte de Alicante.

Las precipitaciones, que en la jornada de ayer provocaron la caída de árboles y varios accidentes de tráfico, han persistido durante toda la madrugada, con momentos de gran intensidad. Además, han obligado a cortar algunas carreteras. Según informa la Dirección General de Tráfico (DGT), permanecen cerradas la CV-940 y la CV-942, en Los Montesinos (Alicante), así como la CV-598, en Montesa (Valencia).

Los mayores acumulados de lluvia de la noche se han registrado en la provincia de Valencia. Gandía ha recogido más de 108 litros por metro cuadrado, según los datos de la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet).

En Alicante, los mayores acumulados se han registrado en el Ràfol d'Almúnia, donde se han superado los 62 l/m2. En el caso de la provincia de Castellón, el municipio de Almenara ha sido la zona donde más ha llovido durante la noche, con más de 70 l/m2 acumulados, según los datos de Avamet.

Estas son las localidades de la Comunitat Valenciana dónde más ha llovido este sábado, según los datos recogidos por AVAMET a las 8.00 horas:

- Gandia Camí de la mar: 110,7 l/m2

- Gandia Grau sud: 102,2 l/m2

- Gandia Ajuntament: 91,6 l/m2

- Gandia Escola Pia: 90,4 l/m2

- Puçol Urbanización Alfinach: 83, l/m2

- Puçol Urbanización Alfinach logoalfinach: 83,0 l/m2

- Sagunt Racó de Gausa: 75,8 l/m2

- Benirredrà: 72,2 l/m2

- Almenara Platja Casablanca: 70,2 l/m2

- Miramar Platja: 66,2 l/m2

- Beniflà: 64,5 l/m2

- El Ràfol d′Almúnia: 62,2 l/m2

- Palmera: 61,6 l/m2

- Albalat dels Sorells: 60,0 l/m2

- Rafelcofer: 60,0 l/m2

