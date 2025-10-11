Las localidades de la Comunitat Valenciana dónde más llueve este sábado Durante esta jornada se mantiene activa la alerta naranja por fuertes precipitaciones en el litoral sur de Alicante, el litoral de Castellón y tanto en el litoral como en el interior sur de Valencia

Sara Bonillo Valencia Sábado, 11 de octubre 2025, 08:11 | Actualizado 08:21h.

La dana Alice no da tregua en la Comunitat. Para este sábado, la Aagencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene activa la alerta naranja por fuertes precipitaciones en el litoral sur de Alicante, el litoral de Castellón y tanto en el litoral como en el interior sur de Valencia.

Además, se ha decretado alerta amarilla por tormentas en toda la Comunitat Valenciana, así como por lluvias en el interior de Castellón, el interior norte de Valencia y el interior de Alicante. En todos los casos, las alertas permanecerán vigentes hasta las 23:59 horas. Según informa el organismo, las zonas más afectadas serán las provincias de Valencia y Castellón, especialmente las áreas litorales, así como el litoral norte de Alicante.

📢Mañana la zona más afectada será la provincia de Valencia y Castellón, sobre todo las zonas litorales, y también el litoral norte de Alicante.

⚠️En la zona del área de València mañana será el día más adverso del episodio.

Aviso NARANJA activado. pic.twitter.com/dHcdB453sI — AEMET Comunitat Valenciana (@AEMET_CValencia) October 10, 2025

Las precipitaciones, que en la jornada de ayer provocaron la caída de árboles y varios accidentes de tráfico, han persistido durante toda la madrugada, con momentos de gran intensidad. Además, han obligado a cortar algunas carreteras. Según informa la Dirección General de Tráfico (DGT), permanecen cerradas la CV-940 y la CV-942, en Los Montesinos (Alicante), así como la CV-598, en Montesa (Valencia).

📢⚫️⛈️Actualización de carreteras cortadas por las lluvias, un total de 4 vías secundarias.



📍Alicante

➡️CV-940, CV-942, Los Montesinos



📍Valencia

➡️CV-598, Montesa



📍Murcia

➡️RM-310, Tabala



🚨Eviten los desplazamientos en las zonas afectadas. pic.twitter.com/CfMnfbpho7 — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) October 10, 2025

Los mayores acumulados de lluvia de la noche se han registrado en la provincia de Valencia. Gandía ha recogido más de 108 litros por metro cuadrado, según los datos de la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet).

En Alicante, los mayores acumulados se han registrado en el Ràfol d'Almúnia, donde se han superado los 62 l/m2. En el caso de la provincia de Castellón, el municipio de Almenara ha sido la zona donde más ha llovido durante la noche, con más de 70 l/m2 acumulados, según los datos de Avamet.

Estas son las localidades de la Comunitat Valenciana dónde más ha llovido este sábado, según los datos recogidos por AVAMET a las 8.00 horas:

- Gandia Camí de la mar: 110,7 l/m2

- Gandia Grau sud: 102,2 l/m2

- Gandia Ajuntament: 91,6 l/m2

- Gandia Escola Pia: 90,4 l/m2

- Puçol Urbanización Alfinach: 83, l/m2

- Puçol Urbanización Alfinach logoalfinach: 83,0 l/m2

- Sagunt Racó de Gausa: 75,8 l/m2

- Benirredrà: 72,2 l/m2

- Almenara Platja Casablanca: 70,2 l/m2

- Miramar Platja: 66,2 l/m2

- Beniflà: 64,5 l/m2

- El Ràfol d′Almúnia: 62,2 l/m2

- Palmera: 61,6 l/m2

- Albalat dels Sorells: 60,0 l/m2

- Rafelcofer: 60,0 l/m2