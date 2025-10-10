Aemet confirma la previsión de lluvias en la Comunitat Valenciana para el fin de semana: aviso naranja en las tres provincias Las agencia prevé chubascos acompañados de tormenta fuertes o muy fuertes y persistentes

Aemet ha avisado de que el episodio de fuertes lluvias que vive la Comunitat Valenciana «va a ser largo» y prevé que se prolongue al menos hasta el lunes. La dana Alice está dejando su huella con importantes precipitaciones, sobre todo en la provincia de Alicante, que este viernes se encuentra en aviso rojo.

Las lluvias seguirán por tanto en la Comunitat durante el fin de semana con una previsión para este sábado 11 de octubre de chubascos acompañados de tormenta fuertes o muy fuertes y persistentes, más probables en el litoral y zonas colindantes. No se descarta que las precipitaciones se extiendan a otras zonas y se desplacen de sur a norte. Valencia, Alicante y Castellón estarán en aviso naranja ante la probablidad de fuertes lluvias.

En este nivel de alerta naranja, el peligro es importante. Los bienes y la población vulnerable en zonas expuestas podrían sufrir impactos graves. En aviso naranja, la recomendación es: «Esté preparado. Tome precauciones y manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada».

La previsión para el domingo 12 de octubre es de cielo nuboso o cubierto en la Comunitat. Se esperan chubascos localmente fuertes y persistentes, más probables e intensos en el litoral central y norte, sin descartar que se extiendan a otras zonas. Valencia estará en aviso amarillo hasta las 08.00 horas y Castellón hasta las 18.00 horas.

Las tormentas tienden a amainar ya el lunes. Aemet prevé para ese día intervalos nubosos con nubosidad de evolución. Serán probables chubascos moderados, acompañados de tormenta en Valencia y Castellón, y menos probables en Alicante.