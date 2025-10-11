Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Lluvia en Valencia ciudad, en la calle Pintor Stolz.
Lluvia en Valencia ciudad, en la calle Pintor Stolz. LP

La tormenta descarga con mucha fuerza en la noche de este sábado en Valencia ciudad

Se espera que las precipitaciones sean intensas durante la madrugada

J.Zarco

Valencia

Sábado, 11 de octubre 2025, 22:04

Comenta

La tormenta ha descargado con fuerza en la noche de este sábado en la ciudad de Valencia. Alrededor de las 21:30 horas ha comenzado a llover de forma muy intensa en la capital del Turia, después de que durante el día lo haya hecho de forma descontrolada en localidades como Carcaixent, donde ha dejado más de 110 litros por metro cuadrado en solo una hora.

La Agencia Estatal de Meteorología prevé también lluvias durante la madrugada, y por ello ha activado el aviso naranja tanto en Valencia, Alicante y Castellón.

En actualización

Esta es una noticia de última hora y estamos trabajando para ampliar la información. Sigue toda la actualidad en lasprovincias.es

