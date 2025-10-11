La tormenta descarga con mucha fuerza en la noche de este sábado en Valencia ciudad Se espera que las precipitaciones sean intensas durante la madrugada

J.Zarco Valencia Sábado, 11 de octubre 2025, 22:04 | Actualizado 22:13h.

La tormenta ha descargado con fuerza en la noche de este sábado en la ciudad de Valencia. Alrededor de las 21:30 horas ha comenzado a llover de forma muy intensa en la capital del Turia, después de que durante el día lo haya hecho de forma descontrolada en localidades como Carcaixent, donde ha dejado más de 110 litros por metro cuadrado en solo una hora.

La Agencia Estatal de Meteorología prevé también lluvias durante la madrugada, y por ello ha activado el aviso naranja tanto en Valencia, Alicante y Castellón.

