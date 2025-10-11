La dana deja sus peores horas en Alicante después de retirar Aemet la alerta roja Mazón visita Pilar de la Horadada, una de las localidades más afectadas por el temporal

Los momentos críticos del temporal que azota a la Comunitat Valenciana desde este viernes y que se ha focalizado especialmente al sur de la provincia de Alicante se produjeron esta madrugada. Concretamente en la localidad de Pilar de la Horadada, donde 72 personas tuvieron que ser evacuadas y donde el ayuntamiento de la localidad tuvo que advertir del riesgo de desbordamiento del trasvase a las 2.45 horas. En ese momento, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ya había rebajado el nivel de alerta en la zona de rojo a naranja.

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha visitado este sábado el municipio de Pilar de la Horadada, ubicado al sur de la Comunitat Valenciana, tras las intensas lluvias registradas en las últimas horas que han dejado varias calles anegadas. Desde allí ha aprovechado para cargar contra la Aemet por el cambio de color en el aviso cuando la situación era de riesgo.

«Ha sido una noche difícil, que hemos seguido muy de cerca. Sorprendentemente, el momento más duro de lluvia fue cuando ya la propia Aemet había eliminado la alerta roja. Dos o tres horas después de haberse suprimido cayó este aguacero de lluvia tan duro y tan sorprendente», ha expresado Mazón.

Además, también se ha referido al papel de las confederaciones hidrográficas, a las que ha pedido una «limpieza y mantenimiento adecuados de los cauces y barrancos», así como una buena «coordinación».

Los desalojos se han producido alrededor de las 2.25 horas en las pedanías de Pilar de la Horadada de Los Campillos, Almazara y Los Villenas, «zonas vulnerables al desbordamiento del trasvase».

El jefe del Consell ha recorrido algunas de las zonas de la población más afectadas por las inundaciones junto con la vicepresidenta de la Diputación de Alicante, Ana Serna, y al alcalde de la localidad, José María Pérez, que les ha informado de la última hora de la situación y del dispositivo especial desplegado.

Tras acudir a las instalaciones de la Policía Local de Pilar de la Horadada, se ha desplazado a la zona de El Mojón, donde el consistorio ha colocado sacos de arena para evitar el desbordamiento del río y, posteriormente, ha acudido hasta el cauce del río seco en la desembocadura de Mil Palmeras para comprobar el estado del mismo. Finalmente ha visitado el estado del canal del trasvase en la zona de los Rufines.

El jefe del Consell ha agradecido la labor de todos los efectivos que están trabajando en la zona y ha puesto en valor la rápida actuación del ayuntamiento de Pilar de la Horadada en la prevención y evacuación de alrededor que 70 vecinos por el riesgo de desbordamiento del canal Tajo-Segura, que ya se encuentran en sus casas.

Asimismo, el presidente ha recordado la importancia de que los cauces y barrancos tengan una limpieza y un mantenimiento adecuado, especialmente en época de lluvias, y ha solicitado a la población «máxima precaución» y que se mantenga informada de las condiciones climatológicas a través del área de Emergencias de la Generalitat, así como del resto de canales oficiales, ante el episodio de lluvias que está afectando a la Comunitat Valenciana.