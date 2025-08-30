Albergues o polideportivos para internar a menores por el colapso de los centros de la Comunitat

El desastre de la atención a menores no acompañados ('menas') que se aproxima para la Comunitat parece no tener remedio. El anuncio oficioso del envío de más de medio millar de inmigrantes ... desde las Islas Canarias a los centros valencianos, dentro del reparto decidido de manera unilateral por el Gobierno para todas las comunidades (excepto Cataluña) pone aún más en jaque el ya castigado sistema de centros de menores de la región. Con el sistema colapsado con una ocupación de plazas del 160% por encima de lo habitual, la llegada de los nuevos menores supone una situación límite.

Y por ello, el Consell no ha tenido otro remedio que buscar alternativas. La Generalitat ya ha iniciado el envío de cartas a ayuntamientos de la región para solicitar que comprueben de qué instalaciones disponen para alojar a alguno de estos adolescentes tras su llegada: polideportivos, albergues municipales, pisos de propiedad del consistorio y otros emplazamientos similares.

«Como sabes, el Gobierno de España ha determinado el reparto de los menores migrantes no acompañados llegados a Canarias entre el resto de comunidades. Actualmente nos encontramos al 160% de ocupación, con un sistema de protección de menores tensionado que ahora afronta el incremento de menores propuesto por el Gobierno sin los recursos suficientes asociados. Por ello, solicito de vuestra colaboración para conocer las infraestructuras, espacios o recursos disponibles en tu municipio, que pudieran atender a estos menores migrantes no acompañados», señala la misiva enviada a los alcaldes y alcaldesas a la que ha tenido acceso LASPROVINCIAS.

Dinero para tres meses

La misiva también hace ver a los ediles que la medida puesta en marcha por el Ejecutivo de Sánchez no va acompañada de la suficiente partida presupuestaria para el cuidado de los menores. «El crédito de 7,4 millones exclusivamente cubrirá una parte de sus gastos durante tres meses», advierte la comunicación remitida por la Generalitat.

No es la única ficha que se está moviendo desde la Generalitat ante «la amenaza del traslado» del Gobierno, como lo califican desde el Consell. Desde la Conselleria de Servicios Sociales están manteniendo reuniones con entidades sociales vinculadas al cuidado de menores extranjeros. Estas han mostrado a la administración su «preocupación ante la incapacidad para atender a más jóvenes en el sistema», como señalan fuentes de la Generalitat.

Desde el Consell se han remitido también cartas al Síndic de Greuges y al Defensor del Menor. El objetivo de estas comunicaciones, «solicitar ayuda ante el riesgo de que tengamos que acoger a menores sin capacidad y romper así el sistema de protección de la Comunitat».

Presión a Morant

Desde el Consell critican la respuesta que la valenciana y secretaria general del PSPV, Diana Morant, criticando la «falta de humanidad» de la Generalitat para acoger a menores inmigrantes. Morant ha llegado a calificar de «excusa» los argumentos de Servicios Sociales del colapso que sufren ya los centros de menores.

«¿Inhumano es pedir colaboración e información ante las decisiones arbitrarias de su Gobierno? Inhumano es mandar a menores sin recursos, sin espacios donde atenderlos. Inhumano es la falta de coherencia y la deslealtad de la ministra con los valencianos y con los menores», contestan desde la Generalitat.

El Consell instan a Morant a reclamar a los alcaldes socialistas de municipios valencianos «esa exigencia y humanidad» que proclama la secretaria general, para que ofrezcan los recursos disponibles en sus municipios para acoger a esos 571 menores, si tanto apoya la bondad de estos repartos.