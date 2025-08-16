Valencia CF - Real Sociedad: horario del partido de hoy sábado y dónde ver por televisión El conjunto de Corberán debuta en liga ante un complicado rival

J.Zarco Sábado, 16 de agosto 2025, 09:39 | Actualizado 09:47h. Comenta Compartir

Llegó el día y el momento de la verdad para el Valencia CF. Después de una pretemporada con luces y sombras (dos derrotas, dos empates y una victoria) ahora llega el debut oficial en LaLiga. El conjunto de Corberán se enfrenta a una Real Sociedad renovada y que afronta una nueva etapa tras el adiós de Imanol y la llegada al banquillo de Sergio Francisco.

Las aguas parecen más calmadas en los últimos días tras el acelerón que ha pegado en el mercado de fichajes el club. Ron Gourlay se ha puesto las pilas y ha cerrado la llegada de Baptiste Santamaria, Ugrinic y Danjuma, que se suman a Raba, Agirrezabala y Copete. Sin embargo, la plantilla todavía no está cerrada y se esperan más refuerzos.

Para el primer partido de la temporada se espera un Mestalla a rebosar y también con algunas novedades. La principal, y más positiva, es el regreso de la Curva Nord, la grada de animación que tiene que dar un impulso al equipo en los momentos de más dificultad. Varios futbolistas eran conscientes de la importancia de este sector de la afición y solicitaron al club que solucionaran el conflicto que había.

Por otro lado, el Valencia CF anunció este viernes la prohibición del consumo de pipas en el estadio. Sin duda, ha sido una tradición para muchos en el campo que a partir de ahora no podrán realizar.

Con respecto al once inicial, se espera que Corberán repita la alineación que le dio el triunfo por 3-0 en el Trofeu Taronja ante el Torino. Julen estará en portería, con una línea de 4 en defensa formada por Foulquier, Tárrega, Copete y Gayà. En el centro del campo, Pepelu y Javi Guerra, mientras que por delante estarán Diego López y Rioja en bandas, acompañados por Raba entre líneas y Hugo Duro como hombre más ofensivo.

En cuanto a la Real Sociedad, dispondrá de sus dos fichajes hasta el momento, Gonçalo Guedes y Caleta Car. Los donostiarras habían tenido problemas para inscribirlos pero finalmente van a poder contar con ellos. Quien no estará seguro es Sadiq, que se ha quedado sin dorsal y podría volver cedido al Valencia en los próximos días.

El duelo entre el Valencia y la Real Sociedad será este sábado a las 21:30 horas en Mestalla y se podrá ver en televisión a través de Movistar La Liga.

Temas

Valencia Club de Fútbol