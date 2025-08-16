Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Guerra y Pepelu en el Trofeo Naranja. EFE

Valencia CF - Real Sociedad: horario del partido de hoy sábado y dónde ver por televisión

El conjunto de Corberán debuta en liga ante un complicado rival

J.Zarco

Sábado, 16 de agosto 2025, 09:39

Llegó el día y el momento de la verdad para el Valencia CF. Después de una pretemporada con luces y sombras (dos derrotas, dos empates y una victoria) ahora llega el debut oficial en LaLiga. El conjunto de Corberán se enfrenta a una Real Sociedad renovada y que afronta una nueva etapa tras el adiós de Imanol y la llegada al banquillo de Sergio Francisco.

Las aguas parecen más calmadas en los últimos días tras el acelerón que ha pegado en el mercado de fichajes el club. Ron Gourlay se ha puesto las pilas y ha cerrado la llegada de Baptiste Santamaria, Ugrinic y Danjuma, que se suman a Raba, Agirrezabala y Copete. Sin embargo, la plantilla todavía no está cerrada y se esperan más refuerzos.

Para el primer partido de la temporada se espera un Mestalla a rebosar y también con algunas novedades. La principal, y más positiva, es el regreso de la Curva Nord, la grada de animación que tiene que dar un impulso al equipo en los momentos de más dificultad. Varios futbolistas eran conscientes de la importancia de este sector de la afición y solicitaron al club que solucionaran el conflicto que había.

Por otro lado, el Valencia CF anunció este viernes la prohibición del consumo de pipas en el estadio. Sin duda, ha sido una tradición para muchos en el campo que a partir de ahora no podrán realizar.

Con respecto al once inicial, se espera que Corberán repita la alineación que le dio el triunfo por 3-0 en el Trofeu Taronja ante el Torino. Julen estará en portería, con una línea de 4 en defensa formada por Foulquier, Tárrega, Copete y Gayà. En el centro del campo, Pepelu y Javi Guerra, mientras que por delante estarán Diego López y Rioja en bandas, acompañados por Raba entre líneas y Hugo Duro como hombre más ofensivo.

En cuanto a la Real Sociedad, dispondrá de sus dos fichajes hasta el momento, Gonçalo Guedes y Caleta Car. Los donostiarras habían tenido problemas para inscribirlos pero finalmente van a poder contar con ellos. Quien no estará seguro es Sadiq, que se ha quedado sin dorsal y podría volver cedido al Valencia en los próximos días.

El duelo entre el Valencia y la Real Sociedad será este sábado a las 21:30 horas en Mestalla y se podrá ver en televisión a través de Movistar La Liga.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aemet activa un doble aviso naranja en la Comunitat por la llegada de «los días más calidos del año» y pone fecha a la bajada de temperaturas
  2. 2 El Valencia anuncia la restricción de una tradicional costumbre en Mestalla
  3. 3 «Si nos llegaran los resultados de las analíticas del agua ya sabríamos el origen de la contaminación y habría denuncias»
  4. 4

    La CV-35 sufrirá cortes nocturnos durante casi dos meses por el cambio de asfalto
  5. 5 El municipio valenciano que ha dormido con manta este viernes 15 de agosto en plena ola de calor
  6. 6 Movistar Plus incorpora cuatro canales a su plataforma para reforzar su oferta
  7. 7

    Muere Javier Lambán, el expresidente aragonés que se opuso a Sánchez
  8. 8

    Otra carretera en obras: la CV-32 se amplía tras veinte años de espera
  9. 9 Iberdrola anuncia cortes de luz en Valencia y otros 20 municipios de la provincia para esta semana (del 16 al 22 de agosto)
  10. 10

    Estos son los tres bares de tapas de la Comunitat seleccionados por la Guía Michelin

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Valencia CF - Real Sociedad: horario del partido de hoy sábado y dónde ver por televisión

Valencia CF - Real Sociedad: horario del partido de hoy sábado y dónde ver por televisión