Corberán, durante la rueda de prensa previa al partido de la Real Sociedad. VCF
Previa del Valencia CF - Real Sociedad

Mestalla pone a prueba a sus nuevos fichajes

Ilusión ·

Santamaría, Danjuma y Ugrinic vivirán su primer test ante la Real Sociedad, junto con la vuelta de la Curva Nord como novedades del inicio de curso

Marcos Sánchez

Valencia

Sábado, 16 de agosto 2025, 00:29

Se acabaron los entreactos. Ya no hay más pruebas que valgan porque, a partir de ahora, con el inicio de la Liga, todo partido contará ... para ver qué rumbo tomará el Valencia en esta temporada. La Real Sociedad en Mestalla es quien da este sábado —a las 21:30 horas— el pistoletazo de salida para los de Carlos Corberán, que afrontan el principio del curso con más ilusión desde los últimos cinco años. Y es que, con la llegada de los meses de junio, julio y agosto y el mercado de fichajes de por medio, esto significaba en Mestalla sinónimo de sufrimiento y decepción. Todo esto, debido a que, ante la delicada situación económica del club y la política impuesta de gasto mínimo de Peter Lim, lo único que hacía el Valencia era sobrevivir al mercado, vendiendo a sus estrellas para mantener a flote su economía y sustituyendo a grandes jugadores con 'parches' insuficientes.

