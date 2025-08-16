Mestalla pone a prueba a sus nuevos fichajes

Se acabaron los entreactos. Ya no hay más pruebas que valgan porque, a partir de ahora, con el inicio de la Liga, todo partido contará ... para ver qué rumbo tomará el Valencia en esta temporada. La Real Sociedad en Mestalla es quien da este sábado —a las 21:30 horas— el pistoletazo de salida para los de Carlos Corberán, que afrontan el principio del curso con más ilusión desde los últimos cinco años. Y es que, con la llegada de los meses de junio, julio y agosto y el mercado de fichajes de por medio, esto significaba en Mestalla sinónimo de sufrimiento y decepción. Todo esto, debido a que, ante la delicada situación económica del club y la política impuesta de gasto mínimo de Peter Lim, lo único que hacía el Valencia era sobrevivir al mercado, vendiendo a sus estrellas para mantener a flote su economía y sustituyendo a grandes jugadores con 'parches' insuficientes.

Sin embargo, esto parece que ha cambiado esta temporada en Mestalla. Porque, pese a que el Valencia haya vendido a Cristhian Mosquera al Arsenal por casi 20 millones de euros, el club ha conseguido renovar a dos jugadores capitales como Javi Guerra y César Tárrega para seguir manteniendo el proyecto deportivo a flote. Y todo esto, a la espera de la renovación también de Diego López, que no tardará.

Es por eso que, sumado a la gran ventana de fichajes del club blanquinegro —sobre todo esta última semana, donde se han acelerado operaciones—, ha provocado que esos meses de pesadumbre antes del inicio de la Liga se tornasen en una creciente ilusión como no se veía entre los valencianistas en los últimos cinco años. Baptiste Santamaría, Filip Ugrinic y el refuerzo estrella, Arnaut Danjuma, refuerzan la idea de que el Valencia de Corberán tiene que mirar más hacia arriba que hacia abajo en esta nueva temporada.

Seguir reforzando al equipo

Un Valencia que, aunque no lo parezca y pese al gran trabajo en el mercado en las últimas semanas, todavía tiene que seguir apuntalando el equipo en varias posiciones para mantener la competitividad que tuvo en el segundo tramo del curso de la campaña pasada. Una de las demarcaciones a deber todavía para Ron Gourlay y Miguel Ángel Corona es la punta de ataque, porque, pese a la contratación de Danjuma a coste cero y que puede jugar como segundo punta o de enganche, Hugo Duro sigue necesitando una pareja de baile más.

Justamente, en la Real Sociedad, equipo al que los de Corberán se enfrentan hoy en el inicio de la Liga, hay un viejo conocido que sabe lo que es, de sobra, no solo enfundarse la elástica del club blanquinegro sino incluso marcar con ella y poner en pie a Mestalla, y este es Umar Sadiq. El nigeriano ha sido el deseo prohibido del Valencia desde el inicio del mercado de fichajes.

Porque el precio en el que tasaba la Real Sociedad al futbolista de 28 años era demasiado exigente para las arcas valencianistas, que solo se plantearían su vuelta en forma de una segunda cesión. En su etapa en Mestalla, Sadiq llegó a disputar un total de 1.019 minutos, repartidos en 19 encuentros de Copa del Rey y Liga, donde anotó seis goles y fue clave para conseguir el objetivo de la permanencia, pero su opción de compra de nueve millones de euros nunca se llegó a ejecutar. Aun así, la firme decisión de Sadiq de volver al Valencia no ha cambiado en absoluto estos últimos meses.

Es más, tal ha sido el ímpetu que ha mostrado el futbolista txuriurdin en recalar en la entidad taronja que ya le dejó claro al equipo vasco que esperará lo que haga falta al Valencia y no fichará por ningún otro club. Además, en la propia web del equipo vasco no tiene número. Tampoco ha viajado para estar con sus compañeros y todo apunta a una salida. El partido de hoy que los cita en Mestalla, podría dejar la curiosa imagen de que ambos conjuntos podrían negociar e incluso hablar en el palco y, en caso de que se diese este fichaje, sería la guinda del pastel al mercado del Valencia, que añadiría un plus a esa ilusión contagiada a la afición blanquinegra.

La vuelta de la Curva Nord

Además, a la vuelta de la quimera a Mestalla, esta venía acompañada de otra buena noticia para el ambiente y la animación del estadio que llegaba en los últimos días, y es que el Valencia y la Curva Nord habían llegado a un acuerdo para que estos seguidores volviesen a tener acceso.

Históricamente, esta era una de las gradas más activas del estadio. La Curva Nord estuvo ausente durante varios años. Tras la expulsión en 2019 por Anil Murthy, algunos miembros fundaron la 'Curva de Mestalla 1909', integrándose parcialmente en la Grada Joven y reivindicando la readmisión de los antiguos integrantes 'vetados'. Durante ese tiempo, el grupo se mantuvo alejado de la política y la violencia, centrado únicamente en animar al equipo, aunque algunos incidentes aislados, como el relacionado con Vinícius, generaron cierta polémica.

Al final de la pasada campaña, el grupo anunció que dejaba temporalmente la animación, a la espera de un acuerdo con el club, que por fin se ha podido ratificar en los últimos días, y así volver a ver a un sector histórico de la afición en Mestalla, que ha sido siempre pieza esencial tanto para los propios aficionados como para el estadio en sí. El propio Tomás Ribera, que había sido el encargado de reunirse con el club, mencionaba que esto no hubiese sido posible sin el apoyo de muchos futbolistas e incluso del propio técnico valencianista. «Son muchos los jugadores que han hecho fuerza para que vuelva La Curva: Gayà, Jesús Vázquez, Javi Guerra, Luis Rioja... También Corberán, algunos directivos del club por su predisposición, la prensa y la afición».

También señalaba que no serían muchos los implicados en la animación, ya que no serían más de 40 personas quienes entrasen con él. Esto señalaba el propio Corberán en la previa del partido sobre la vuelta de la Curva Nord. «Todo lo que contribuya a fusionar las ganas de fútbol de la afición con nuestra capacidad de movilizarnos sobre el campo será positivo. Me alegra que se haya trabajado para solucionar la situación, porque para nosotros la grada de animación y Mestalla al completo son importantísimos. Jugar en Mestalla te deja recuerdos que perduran para siempre, y el año pasado, en varios partidos, la afición fue esencial para lograr el objetivo», apuntaba el técnico.

Además, toda esta ilusión generalizada y creciente en los últimos días y semanas viene por el buen hacer del mercado valencianista. Es por eso que, pese a que ha habido incorporaciones de nivel, la verdadera prueba de fuego es el partido contra la Real Sociedad. De ahí que el propio Corberán apuntase estos mismos aspectos en la rueda de prensa previa al enfrentamiento de hoy: «Tenemos todos el deseo de empezar de la mejor manera posible la temporada, en nuestra casa y con nuestra afición. La Real Sociedad es un club que ha mantenido su base y su filosofía, con un nuevo técnico que conoce la esencia del club. Es un rival que va a exigirnos mucho. El equipo sabe el nivel del adversario y la exigencia que plantea, y está enfocado en que la entrega debe ser máxima para cumplir el objetivo».

Alineaciones probables

Valencia CF: Agirrezabala, Foulquier, Tárrega, Copete, Gayà, Pepelu, Guerra, Rioja, Diego López, Raba y Duro.

Real Sociedad: Remiro, Aramburu, Zubeldia, Martín, Sergio Gómez, Turrientes, Brais, Sucic, Oyarzabal, Kubo y Óskarsson.