Urgente El municipio valenciano que ha dormido con manta este viernes 15 de agosto en plena ola de calor
Umar Sadiq. EFE

A Sadiq 'le gusta' una publicación del Valencia

El atacante nigeriano le da 'me gusta' a la última publicación del equipo de Mestalla y enciende a la afición

José Martí

Valencia

Viernes, 15 de agosto 2025, 11:53

Umar Sadiq es el gran deseo de este final de mercado del Valencia. El cuadro de Mestalla quiere un punta de lanza para ponerle la guinda al verano. Tras las calabazas de Iván Azón y los problemas para traer a Cyle Larin, el objetivo es traer de vuelta al nigeriano. El tiempo corre a favor del Valencia en esta operación, ya que la pretensión de la Real Sociedad de venderlo a cambio de un buen botín se ha desinflado con el paso de los días, a la vista de que no hay pretendientes por las cantidades que piden. La Real desembolsó 20 millones en su día por él y ahora anhela recuperar buena parte de la inversión. Pero lo tiene difícil. El Valencia, que apuesta por una cesión con opción de compra, gana cada vez más adeptos. Y Umar Sadiq quiere volver donde fue feliz.

Así lo ha manifestado el delantero, de manera sutil pero provocativa, con su 'me gusta' a la publicación del Valencia. La publicación es un collage de fotos y vídeos del último compromiso valencianista en Mestalla, el Trofeu Taronja. Umar Sadiq no ha hecho comentarios estos días ni ha manifestado públicamente cuál es su voluntad, aunque este gesto deja entrever algo que ya expresó en el final de su etapa en Mestalla. Se sintió a gusto en la ciudad y recibió muy pronto el cariño de la afición. Sadiq, condenado al ostracismo en San Sebastián, quiere volver y apuntalar la delantera valencianista.

La operación está ahora mismo gestándose. Al mercado aún le quedan más de dos semanas, ya que termina la noche del 1 de septiembre. La Real Sociedad quiere apurar los días, pero el Valencia trata de acelerar el trato para contar con otro artillero lo antes posible.

