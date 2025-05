Corberán: «El objetivo es hacer la mejor plantilla posible»

La que ha sido la última rueda de prensa de Carlos Corberán de esta temporada en la ciudad deportiva -hablará en el Villamarín tras el ... encuentro de este viernes contra el Betis- se ha convertido en una constante referencia hacia lo que puede ser el futuro del Valencia desde el punto de vista deportivo. Al menos en lo que se refiere a las preguntas de los periodistas porque el técnico de Cheste se ha aferrado con fuerza a un guion que le evite meterse en un jardín complicado. Cada principio de verano se convierte en un suplicio para los entrenadores del Valencia, que saben que cualquier cosa que puedan manifestar respecto a sus deseos puede ser aniquilado sin piedad por el máximo accionista. Una cosa es lo que quiere el entrenador de turno para que el Valencia mejore desde el punto de vista deportivo, y otra lo que deje o haga Peter Lim.

Por eso Corberán ha tenido una y otra vez que contestar a las diferentes preguntas que sobre esta cuestión se le han hecho en una rueda de prensa que sin ser tensa sí ha sido al menos intensa. De hecho, lo primero que ha dicho Corberán era que su «foco está en el partido de mañana». Ahí no ha quedado la cosa lógicamente. «Siempre hay conversaciones que afectan al futuro de la próxima temporada pero las mantengo en ese ámbito privado porque es esencial», ha comentado casi de inmediato.

«No sé lo que habló Rubén, sé lo que quiero, que el Valencia siga creciendo. Hacer las cosas para encontrar la plantilla más competitiva que podamos. Vamos a ser exigentes para mejorar», ha contestado en referencia a lo que apuntó en su momento Baraja.

Fue tras el último partido la primera vez que Corberán deslizó términos que en los cinco meses que ha estado no había mencionado. «Es el objetivo -ha dicho sobre la mejora- que las personas responsables llevan ya trabajando tiempo. Hay jugadores que se van porque estaban cedidos, otros acaban contrato… el club lo contempla y está trabajando. La responsabilidad e ilusión de hacer un Valencia mejor. Acorde al presupuesto que tengamos hará la mejor plantilla posible. Desconozco a día de hoy el presupuesto, en el momento se sepa el Valencia tiene obligación de optimizar para hacer la plantilla lo más competitiva posible».

Se ha convertido en tradicional que el Valencia no tenga la plantilla completada cuando comienza la Liga. No parece molestarle eso al de Cheste. «A mí y al cien por cien de los entrenadores quieren tener la plantilla el primer día de la pretemporada. No hay ni un solo club de elite que le suceda, eso es lo ideal pero no es real. No es fruto de la resignación es fruto del juego del mercado. Hay jugadores que van apareciendo y desapareciendo, hay una adaptación continua. ¿Aceptar eso es resignarse? No, es conocedor del mercado. El objetivo es hacer la mejor plantilla posible».

Sin la voz de Miguel Ángel Corona ni la de Javier Solís que pudieran arrojar luz sobre qué situación puede encontrarse el Valencia este verano, Corberán al menos sí ha apostado por conectar con la afición. «La afición es importante, que haya comunicación honesta y se dé en el momento que pueda aparecer. Hay que comunicar los objetivos y las posibilidades. Creo en la verdad, pero la mía es la que expongo hoy. El entrenador va a responsabilizarse para que las cosas sigan mejorando cada año. El mensaje es honesto y real. La comunicación con la afición es fundamental para hacer la unión».

Por sus palabras, da al menos la sensación de que va a participar de alguna manera en la planificación deportiva. Otra cosa bien diferente es que acaben haciéndole caso. «La relación con los clubes es de una comunicación fluida y constante, que no dependa del momento. Esa comunicación es indispensable entre la dirección deportiva y el staff técnico. Vamos a continuar con todo este proceso. La comunicación entre las partes es esencial, desde el perfil de futbolista que se necesita. Hay una comunicación constante para hacer la plantilla más competitiva».