Danjuma, Ugrinic y Santamaria escogen su dorsal en el Valencia El caso del atacante neerlandés es curioso porque hereda el de un jugador que está en plantilla

A. Pedroche Jueves, 14 de agosto 2025, 20:38 Comenta Compartir

La nueva temporada del Valencia CF arranca este sábado en Mestalla. El equipo de Carlos Corberán se estrena en LaLiga contra la Real Sociedad. Un partido muy importante por ser el primero, pero también muy emocional para la afición. En primer lugar, este jueves se ha conocido la noticia de quela Curva Nord regresa al templo valencianista. También tendrán un ojo puesto en el rival. Es posible que Gonçalo Guedes, que en su día fue todo un ídolo en Valencia, se ponga la camiseta txurriurdin y pise por primera vez la que fue su casa como visitante. Pero sin lugar a dudas, lo que la hinchada ché tiene más ganas de ver son a los nuevos fichajes.

Julen Aguirrezabala, Dani Raba, Copete, Baptiste Santamaria, Filip Ugrinic y Aranut Danjuma son las seis incorporaciones que, de momento, ha realizado Ron Gourlay al frente del Valencia. El miércoles, durante la rueda de prensa que ofreció a los medios, no descartó alguna incorporación más. Todo depende de las salidas. Con la de Fran Pérez al Rayo Vallecano ya encarrilada, se busca acomodo a Hugo Guillamón y Sergi Canós. Tampoco se descarta la venta de André Almeida si llega una oferta satisfactoria para todas las partes.

En un claro mensaje a los descartes, el Valencia CF ha asignado dorsales a los nuevos fichajes. Así figura en la web de LaLiga. El pivote francés Santamaria lucirá el 22 que deja libre Luis Rioja. El extremo andaluz ahora lleva el 11. Durante el Trofeo Taronja ya se pudo ver al mediocentro con su dorsal durante unos minutos. La gran incógnita estaba con Ugrinic y Danjuma. En principio el Valencia contaba con el 15 y el 2 libres. Sin embargo, ninguno de los dos lucirán esos números.

Ugrinic llevará el 23 que, hasta hoy, era propiedad de Fran Pérez. Es una clara señal de que el extremo de Rafelbunyol tiene un pie fuera del club. En el caso de Danjuma, el atacante lucirá el 7; uno de los dorsales más icónicos del club y que han llevado jugadores como Claudio López, David Villa o el propio Guedes. Canós se queda sin número. Una señal de que el castellonense no entra en los planes de Corberán.