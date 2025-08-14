Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Fran Pérez, durante el partido de pretemporada ante el Leganés. IRENE MARSILLA

El Valencia ultima la venta de Fran Pérez al Rayo Vallecano

Corberán ha dado el 'OK' a la salida del canterano al equipo madrileño | El traspaso es de un millón de euros en fijos, más 500.000 euros en variables y un 25% de futura venta

Marcos Sánchez

Valencia

Jueves, 14 de agosto 2025, 19:37

Operación desencallada. El Valencia CF venderá a Fran Pérez finalmente al Rayo Vallecano por un millón de euros fijos, más 500.000 euros en variables y un porcentaje de futura venta del 25%, según señala Tribuna Deportiva. La salida del canterano estaba atascada por Carlos Corberán, que quería que el extremo se quedase para tenerlo como un recurso en banda, porque estaba claro que había jugadores como Luis Rioja o Dani Raba, -que puede ocupar esta demarcación-, que estaban por delante y le costaría ganarse la confianza del técnico blanquinegro como para ser titular indiscutible.

Pues ahora, Carlos Corberán si que ha dado luz verde a la operación para que el futbolista finalmente termine recalando en el Rayo Vallecano. El canterano entraba en su último año de contrato sin que el club le ofreciese la renovación y finalmente, dejará dinero en las arcas de los de Mestalla, que les podría ayudar a sufragar un nuevo movimiento en el mercado para encontrar a su sustituto. El jugador ya tenía acuerdo desde hace cuatro días con el equipo de Iñigo Pérez. Ahora, con las correprisas de los madrileños, que tienen hasta el día 15 para inscribir a sus nuevos fichajes para la Conference League podrán contar con Fran Pérez, ya que, según apunta Tribuna Deportiva, este ya viaja a Madrid para pasar el pertinente reconocimiento médico.

Desde la llegada del técnico, el atacante ha participado en prácticamente todos los encuentros, consolidado como uno de los principales revulsivos en las segundas partes: 17 partidos en el tramo final de Liga desde el banquillo, pero solo dos como titular. Eso sí, sin goles ni asistencias en toda la temporada, unos datos muy pobres para un futbolista habitual sobre el césped de Mestalla. En la Liga, varios equipos habían mostrado interés en el canterano, como el Elche, pero finalmente el Rayo Vallecano ha sido el que más fuerza ha puesto y el que se terminará haciendo con los servicios del futbolista. En el equipo de la franja deberá intentar disputarse un puesto con jugadores como Isi Palazón, Álvaro García o Jorge de Frutos en las bandas.

