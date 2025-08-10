Fran Pérez, cerca de fichar por el Rayo Vallecano El extremo del Valencia, hijo de Rufete, se quedó fuera de la convocatoria del Trofeu Taronja por unas supuestas molestias, aunque todo apunta a que fue por precaución ya que su venta por alrededor del millón de euros estaba negociándose

Marc Escribano Valencia Domingo, 10 de agosto 2025, 13:34

El Valencia sigue moviéndose en el mercado. La salida de André Almeida al Trabzonspor ayudará a cerrar la llegada de Arnaut Danjuma procedente del Villarreal, pero todavía quedan movimientos por hacerse, y es que otro de los que está cerca de hacer las maletas es Fran Pérez. El extremo valencianista, que se quedó fuera de la convocatoria del Trofeu Taronja por unas supuestas molestias físicas, tiene un acuerdo ya cerrado con el Rayo Vallecano, según avanza Tribuna Deportiva.

El equipo madrileño busca reforzar su plantilla para clasificarse a la fase de liguilla de la Conference League, para la que tiene que jugar una ronda previa en este mes de agosto, y tiene como fecha límite el día 15 para inscribir nuevos fichajes. Es por ello que el equipo entrenado por Íñigo Pérez ha enviado una oferta al Valencia para hacerse con el jugador, que ronda el millón de euros, con variables a futuro que incrementarían dicha cantidad en función al rendimiento del futbolista.

Fran Pérez, que entra en su último año de contrato al terminar en 2026, no tiene propuesta de renovación sobre la mesa, por lo que el club le abre la puerta a una salida en este mercado. Eso sí, su marcha definitiva dependerá de que sea el entrenador Carlos Corberán el que dé la luz verde. Desde la llegada del técnico, el atacante ha participado en prácticamente todos los encuentros, consolidado como uno de los principales revulsivos en las segundas partes: 17 partidos en el tramo final de Liga desde el banquillo, pero solo dos como titular. Eso sí, sin goles ni asistencias en toda la temporada, unos datos muy pobres para un futbolista habitual sobre el césped de Mestalla.

El hijo de Rufete, actual director deportivo del Espanyol, afrontaba una nueva temporada sin, a priori, ser titular, debido a la prioridad del técnico en Luis Rioja y Diego López para las bandas, además de la competencia de los nuevos fichajes como Dani Raba y Danjuma. En la Liga, varios equipos habían mostrado interés en el canterano, como el Elche, pero finalmente el Rayo Vallecano ha sido el que más fuerza ha puesto. En el equipo de la franja deberá intentar disputarse un puesto con jugadores como Isi Palazón, Álvaro García o Jorge de Frutos en las bandas.