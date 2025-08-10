Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Uno de los fallecidos en el accidente de avioneta es hijo de un exconseller de Hacienda
Fran Pérez (derecha), junto a André Almeida, en la presentación del Valencia en el Trofeu Taronja. Iván Arlandis

Fran Pérez, cerca de fichar por el Rayo Vallecano

El extremo del Valencia, hijo de Rufete, se quedó fuera de la convocatoria del Trofeu Taronja por unas supuestas molestias, aunque todo apunta a que fue por precaución ya que su venta por alrededor del millón de euros estaba negociándose

Marc Escribano

Marc Escribano

Valencia

Domingo, 10 de agosto 2025, 13:34

El Valencia sigue moviéndose en el mercado. La salida de André Almeida al Trabzonspor ayudará a cerrar la llegada de Arnaut Danjuma procedente del Villarreal, pero todavía quedan movimientos por hacerse, y es que otro de los que está cerca de hacer las maletas es Fran Pérez. El extremo valencianista, que se quedó fuera de la convocatoria del Trofeu Taronja por unas supuestas molestias físicas, tiene un acuerdo ya cerrado con el Rayo Vallecano, según avanza Tribuna Deportiva.

El equipo madrileño busca reforzar su plantilla para clasificarse a la fase de liguilla de la Conference League, para la que tiene que jugar una ronda previa en este mes de agosto, y tiene como fecha límite el día 15 para inscribir nuevos fichajes. Es por ello que el equipo entrenado por Íñigo Pérez ha enviado una oferta al Valencia para hacerse con el jugador, que ronda el millón de euros, con variables a futuro que incrementarían dicha cantidad en función al rendimiento del futbolista.

Noticias relacionadas

Danjuma ya está en Paterna y firmará por el Valencia en las próximas horas

Danjuma ya está en Paterna y firmará por el Valencia en las próximas horas

Pepelu: «En el Taronja hemos visto lo que queremos que sea el Valencia»

Pepelu: «En el Taronja hemos visto lo que queremos que sea el Valencia»

Corberán engrasa la máquina

Corberán engrasa la máquina

Fran Pérez, que entra en su último año de contrato al terminar en 2026, no tiene propuesta de renovación sobre la mesa, por lo que el club le abre la puerta a una salida en este mercado. Eso sí, su marcha definitiva dependerá de que sea el entrenador Carlos Corberán el que dé la luz verde. Desde la llegada del técnico, el atacante ha participado en prácticamente todos los encuentros, consolidado como uno de los principales revulsivos en las segundas partes: 17 partidos en el tramo final de Liga desde el banquillo, pero solo dos como titular. Eso sí, sin goles ni asistencias en toda la temporada, unos datos muy pobres para un futbolista habitual sobre el césped de Mestalla.

El hijo de Rufete, actual director deportivo del Espanyol, afrontaba una nueva temporada sin, a priori, ser titular, debido a la prioridad del técnico en Luis Rioja y Diego López para las bandas, además de la competencia de los nuevos fichajes como Dani Raba y Danjuma. En la Liga, varios equipos habían mostrado interés en el canterano, como el Elche, pero finalmente el Rayo Vallecano ha sido el que más fuerza ha puesto. En el equipo de la franja deberá intentar disputarse un puesto con jugadores como Isi Palazón, Álvaro García o Jorge de Frutos en las bandas.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un brote de chikungunya infecta a más de 7.000 personas en China y dispara las alarmas en el mundo
  2. 2

    Las fisuras en el robo del reloj de Calatrava
  3. 3 Dos muertos en un accidente de avioneta en Requena
  4. 4 La localidad valenciana que ha dormido este domingo a 8 grados en pleno agosto
  5. 5

    La Diputación se plantea ya apartar a Ninet de la subdirección del MuVIM tras no acreditar que es licenciada
  6. 6 Uno de los fallecidos en el accidente de avioneta es hijo de un exconseller de Hacienda
  7. 7

    El primer fármaco valenciano que pone en jaque al cáncer
  8. 8 Rafa Nadal y Mery Perelló se convierten en padres por segunda vez
  9. 9

    La fiesta privada que da comienzo a las vacaciones: «Nos quedamos boquiabiertos»
  10. 10

    Corberán engrasa la máquina

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Fran Pérez, cerca de fichar por el Rayo Vallecano

Fran Pérez, cerca de fichar por el Rayo Vallecano