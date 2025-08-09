Corberán engrasa la máquina

Trofeu Taronja es una fiesta. Siempre lo ha sido y lo será. Mucha familia y muchos niños que disfrutan de su Valencia en Mestalla en ... tiempos veraniegos. También mucho turista y público no habitual en la Liga. Pero eso no quita que sea una magnífica oportunidad para, en lo puramente deportivo, hacer una última prueba, y muy seria, de cara al estreno liguero. Tras el acto de presentación de la plantilla, Carlos Corberán sabía que debía deleitar a sus fieles con un triunfo que endulzara la, hasta ahora, decepcionante pretemporada. Y lo consiguió. Victoria por 3-0 ante el Torino. Gracias, en parte, a su trabajado libreto táctico. El técnico de Cheste, durante todo el verano ha estado ensayando e insitiendo en el sistema que él cree que va a llevar al equipo al éxito.

Valencia CF Agirrezabala, Gayà (Jesús Vázquez, 64'), Copete (Diakhaby, 46'), Tárrega (Iranzo, 85'), Foulquier (Cömert, 76'), Pepelu (Santamaria, 76'), Guerra (Núñez, 76'), Rioja (Gurendal, 76'), Diego López (Otorbi, 76'), Raba (Pablo López, 64') y Hugo Duro (Blázquez, 76'). 3 - 0 Torino FC Israel, Pedersen, Maripán (Ismajli, 59'), Coco, Masina (Lazaro, 59'), Anjorin, Casadei (Mullen, 88'), Vlasic (Zapata, 88'), Gineitis (Ilkhan, 59'), Aboukhlal (Ngonge, 59') y Adams (Simeone, 59'). Goles 1-0, Javi Guerra (21'). 2-0, Luis Rioja (43'). 3-0, Javi Guerra (60').

Árbitro Martínez Munuera (Comité valenciano). Expulsó a Anjorin.

Incidencias 33.367 espectadores en Mestalla.

Explicado rápido y sencillo, este Valencia forma de inicio con un 4-4-2 en fase defensiva, es decir, cuando no tiene el balón. Porque cuando domina la posesión, el equipo se abre, cerrando Dimitri Foulquier como tercer central, dejando todo el carril diestro para Luis Rioja, que actuando como carrilero, escenifica un 3-5-2. Esto permite a Dani Raba jugar más como un mediapunta que enlaza al centro del campo con la delantera, descolgándose y bajando a recibir a la medular ayudando en la salida de balón, sacando a relucir ese magnífico primer toque y giro que tiene el ex del Leganés.

Ya en el minuto 12 llegó el primer remate peligroso de Rioja, que desde esa posición en la banda diestra, trazó su clásica diagonal de zurdo cerrado hacia dentro para sacar un zapatazo abajo al primer palo, donde se encontró con la mano dura del portero Israel. Poco después, aprovechando esa movilidad de Raba, Diego López ocupó puestos centrales partiendo desde la izquierda. Ahí le encontró Pepelu con un gran pase por encima de la defensa del Torino. El Guajín bajó el esférico, pero su remate algo flojo también fue detenido por el guardameta rival. Otro de los detalles que dejaba este aparente once de gala es que José Copete ya es un mariscal en la zaga del Valencia. Pese a estar recién llegado, el ex del Mallorca ya es un líder vocal, encargado de organizar al equipo desde atrás con gritos y gestos a sus compañeros.

Con el Valencia dominando ante un Torino que se limitaba a defender, llegó la jugada de la estrella del equipo. Por algo lo han querido todos los grandes y por algo el Valencia ha hecho el esfuerzo en renovarle colocándole en el escalón salarial más alto del equipo. Javi Guerra se inventó un golazo tras combinar c on Foulquier, que le ofreció una pared que permitió al de Gilet adentrarse en el área, donde sacó un disparo cruzado de diestra a la cepa del poste que desató el júbilo en Mestalla. Eso sí, todo hay que decirlo, la defensa del Torino, muy flojita.

El equipo italiano, más allá de una oportunidad de Adams que se fue a las nubes —aprovechó un error en la salida de Copete, que se abrió demasiado a la banda y dejó un hueco en el centro— y un paradón de Julen Agirrezabala al disparo lejano de Vlasic, no hizo mucho en el primer tiempo. De hecho, el portero que hereda el rol de Giorgi Mamardashvili fue quien lanzó al equipo que dio paso al segundo gol de la noche. Julen mandó un balón largo en busca de la pelea de Hugo Duro, que batió en duelo al central y cabalgó hacia la meta rival. Abrió a Rioja, que apoyaba por derecha, y el andaluz se sacó un zurdazo al primer poste imparable para poner el 2-0 en el marcador.

Al descanso, el Valencia convencía. Un equipo valiente, propositivo, con calidad ofensiva y remate. Atrás, sólido, firme y fiable. Después del paso por los vestuarios, hubo una única modificación: Copete dejó su sitio para Mouctar Diakhaby. Quizá, la única duda de cara al once inicial que se tenga que ver en la primera jornada ante la Real Sociedad sea esa, la del acompañante de César Tárrega en el eje de la zaga. El recién llegado, al ser zurdo, facilita la salida de balón, pero el veterano guineano es un peso pesado del equipo y su poderío aéreo es un factor muy a tener en cuenta para momentos en los que el equipo debe defender un resultado a favor.

El partido, si no ya estaba bastante sentenciado, se terminó de encarrilar cuando el Torino se quedó con uno menos por la expulsión de Anjorin, que vio doble cartulina amarilla. Eso sí, quizá la expulsión despertó un poco la garra del Torino, que tuvo una ocasión clara cuando Aboukhlal se quedó solo ante Agirrezabala. Intentó una vaselina, pero el meta cedido por el Athletic le adivinó las intenciones y elevó sus brazos para detener el esférico.

Con un jugador más, el Valencia se volcó al ataque y en una buena combinación, Javi Guerra hizo lo que Aboukhlal no pudo. Vaselina perfecta ante el portero rival y segundo gol en su cuenta particular para poner el 3-0 y quitarle las dudas a aquellos que piensen que no es tan bueno como dicen. Pero es que sí, lo es. Si sigue con esta progresión, ojo a la selección española. Es año de Mundial, y el de Gilet está en el radar de Luis de la Fuente, aunque la competencia en el centro del campo de España es brutal.

Ya con todo sentenciado, Corberán dio minutos al fondo de armario y a los chicos de la cantera. Nombres como Eray Cömert, Rubén Iranzo, Jesús Vázquez, Lucas Núñez, Alexander Gurendal, David Otorbi, Pablo López o Aimar Blázquez saltaron al terreno de juego junto al debutante Baptiste Santamaria, que estrenó la camiseta del Valencia.