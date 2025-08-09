Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Javi Guerra, celebrando su gol ante el Torino. Iván Arlandis
Crónica

Corberán engrasa la máquina

Victoria ·

El Valencia vence al Torino en el Taronja y acaba la pretemporada con buena nota. El trabajo táctico del entrenador da sus frutos en el último amistoso, con golazos de Guerra y Rioja para deleitar a Mestalla

Marc Escribano

Marc Escribano

Valencia

Sábado, 9 de agosto 2025, 23:01

Trofeu Taronja es una fiesta. Siempre lo ha sido y lo será. Mucha familia y muchos niños que disfrutan de su Valencia en Mestalla en ... tiempos veraniegos. También mucho turista y público no habitual en la Liga. Pero eso no quita que sea una magnífica oportunidad para, en lo puramente deportivo, hacer una última prueba, y muy seria, de cara al estreno liguero. Tras el acto de presentación de la plantilla, Carlos Corberán sabía que debía deleitar a sus fieles con un triunfo que endulzara la, hasta ahora, decepcionante pretemporada. Y lo consiguió. Victoria por 3-0 ante el Torino. Gracias, en parte, a su trabajado libreto táctico. El técnico de Cheste, durante todo el verano ha estado ensayando e insitiendo en el sistema que él cree que va a llevar al equipo al éxito.

