Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Lotería del sábado: el primer y segundo premio terminan igual
La foto de la plantilla tras la presentación, con la grada al fondo. iván arlandis

Corberán es el más ovacionado en la presentación del Valencia

La afición vuelve a agarrarse a su entrenador como faro del equipo, como ocurrió con Bordalás o Baraja, ante un proyecto de Meriton que aunque está fichando en el mercado sigue alejado de su masa social

Juan Carlos Villena

Juan Carlos Villena

Valencia

Sábado, 9 de agosto 2025, 21:04

Cuando el speaker del Valencia comenzó a presentar a los jugadores de la plantilla 25-26, mejor dicho a los que a 9 de agosto ... tienen contrato profesional con el club, marcaban las ocho y cuatro de la tarde. En las gradas, muy vacías, varios miles de espectadores. Cinco minutos después Carlos Corberán cerró la comitiva. Vamos, un copia y pega de manual con respecto a los últimos años del proyecto de Meriton. Es un particular día de la marmota. Algo habrá que cambiar con esta vorágine, puesto que la imagen del estadio casi vacío en la presentación es tan desalentadora como triste. La cara de José Luis Gayà, de largo el jugador más ovacionado, parecía reflejar ese momento al mirar a todos los lados del estadio y ver muchas más sillas de colores que personas. Es cierto que los asistentes al Trofeo Naranja van más allá de los abonados, puesto que es la opción que tienen los no socios de ver un partido a precios asequibles, y puede que sea una razón. No están acostumbrados o son conocedores del 'timing', puesto que en el calentamiento del partido la imagen de la grada ya era hora.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Conmoción en la política española tras el intento de suicidio de José María Ángel
  2. 2 Detenido el concejal de Fiestas de Catarroja por agresión sexual a un menor
  3. 3 En libertad el tironero que robó un reloj de 110.000 euros a Santiago Calatrava en Valencia
  4. 4 Cayetana Guillén Cuervo: «Sufrí una brutal agresión sexual a los seis años a manos de ocho hombres»
  5. 5 Dos muertos en un accidente de avioneta en Requena
  6. 6 Colapsa el techo de la capilla de la Mezquita de Córdoba donde se originó el incendio
  7. 7 El precio del aceite de oliva virgen extra en los supermercados desde el viernes 8 de agosto
  8. 8 Kempes: «Me haría ilusión volver, pero con esta gente no»
  9. 9 El municipio a 20 minutos en coche de Valencia que ha disparado su precio del alquiler en apenas un año
  10. 10

    La fiesta privada que da comienzo a las vacaciones: «Nos quedamos boquiabiertos»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Corberán es el más ovacionado en la presentación del Valencia

Corberán es el más ovacionado en la presentación del Valencia